Чемпионат мира: завершились матчи 1-го тура в группе «А»

Весь мир стал свидетелем официального старта крупнейшего футбольного карнавала — Чемпионата мира 2026 года, которого с нетерпением ждали миллионы людей! Первый же день этого грандиозного турнира, зажегшегося на зеленых полях Северной Америки, подарил болельщикам настоящий накал, исторические рекорды и незабываемые эмоции. В матче открытия один из главных хозяев турнира — мастеровитая сборная Мексики — на глазах у своих болельщиков вышла против представителя Африканского континента — сборной Южно-Африканской Республики (ЮАР) и оформила очень уверенную победу.

Этот исторический поединок, прошедший на всемирно известном и величественном стадионе «Ацтека», ставшим символом Мехико, начался с яростных атак хозяев. Уже на 9-й минуте встречи талантливый нападающий Хулиан Киньонес точно поразил ворота соперника, вписав свое имя в историю как автор первого официального гола текущего мундиаля. Полностью контролировавшие мяч мексиканцы не сбавили обороты и во втором тайме. Опытный форвард Рауль Хименес во второй раз огорчил голкипера соперника, установив счет 2:0 и обеспечив своей команде важные три очка.

Стадион «Ацтека» установил новый рекорд в истории футбола

Примечательно, что благодаря этой игре легендарная арена «Ацтека» официально зафиксировала уникальный рекорд в истории мирового футбола. Этот спортивный объект стал первым стадионом на планете, принявшим финальные матчи трех отдельных Чемпионатов мира среди мужчин. Ранее этот величественный комплекс принимал самые жаркие баталии на мундиалях 1970 года, где блистал «Король футбола» Пеле, и 1986 года, где творил магию Диего Марадона.

В первый день соревнований болельщики стали свидетелями еще одного драматичного противостояния. На современном стадионе «Акрон» в городе Гвадалахара одна из ведущих команд Азии — постоянный участник Чемпионата мира сборная Южной Кореи — сразилась с именитым представителем Европы, сборной Чехии. В крайне напряженном матче азиаты вырвали волевую победу со счетом 2:1.

В начале встречи преимуществом завладели европейцы — мастеровитый чешский защитник Ладислав Крейчи замкнул головой филигранную подачу своего партнера по команде Владимира Цоуфала и открыл счет. Однако «Азиатские тигры» не растерялись после этого удара и быстро перехватили инициативу. Сначала полузащитник Хван Ин Бом восстановил равновесие, а ближе к концу встречи, на 80-й минуте, О Хён Гю забил победный гол корейцев, заставив стадион содрогнуться.

Таким образом, по итогам 1-го тура сборные Мексики и Южной Кореи, не упустившие свои первые важные три очка в группах, занимают верхние строчки турнирной таблицы. С первого же дня мундиаль подарил миллионам фанатов красивый, атакующий и содержательный футбольный праздник!

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