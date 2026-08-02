Находящийся в розыске в США преступник 20 лет работал полицейским в Мексике

Мужчина, находившийся в розыске по делу об убийстве, совершенном в 2004 году в американском штате Огайо, был задержан правоохранительными органами спустя почти 20 лет. Самое удивительное, что на момент ареста подозреваемый работал сотрудником полиции в Мексике.

Сообщается, что Антонио Лиано разыскивался по подозрению в причастности к убийству человека в результате драки и последовавшей за ней перестрелки в одном из баров Огайо. Следственные органы выдали официальный ордер на его арест в 2005 году. Однако после этого он покинул США и сбежал в Мексику.

По данным следствия, в последующие годы Лиано жил в одном из небольших городков в штате Оахака в Мексике. Заслужив доверие местных жителей, он даже устроился на службу в полицию и долгие годы работал в правоохранительной системе.

После почти двадцатилетнего розыска его личность была установлена, и он был задержан правоохранительными органами. В настоящее время по данному делу продолжаются соответствующие юридические процедуры.