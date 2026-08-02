Челси включился в борьбу за защитника Аталанты

Лондонский клуб Челси включился в борьбу за перспективного центрального защитника итальянской Аталанты Джорджо Скальвини, чтобы усилить линию обороны в летнее трансферное окно. По данным издания Те Сун, представители английского клуба уже связались с представителями футболиста и начали изучать его трансферную стоимость и финансовые условия. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Челси проявляет серьезный интерес к 22-чному игроку сборной Италии, который в нынешнем сезоне стал одним из самых ярких молодых защитников Европы благодаря своей физической мощи и умению обращаться с мячом. Главный тренер Хаби Алонсо активно работает над обновлением состава команды и наведением порядка в обороне, которая не отличалась стабильностью в прошлом сезоне.

Чистка состава и трансферная политика

После приобретения Максенса Лакруа из Кристал Пэлас количество центральных защитников в распоряжении Челси достигло десяти. По плану специалистов и главного тренера, для поддержания здоровой конкуренции и финансового баланса этот показатель необходимо сократить до четырех-пяти футболистов. В результате лондонский клуб готов расстаться с рядов защитников до закрытия летнего трансферного окна.

В частности, ожидается, что Трево Чалоба продолжит карьеру в составе Комо, а Аксель Дисаси остается в поле зрения клубов итальянской Серии А. Также сообщается, что Бенуа Бадиашиле понял, что его время на Стэмфорд Бридж подошло к концу, и начал поиски новой команды. Средства от продажи этих игроков станут основным фактором для финансирования трансфера Скальвини в Челси.

Конкуренция и трансферная стоимость

Аталанта не намерена отпускать воспитанника собственной академии и оценивает его как один из самых ценных активов клуба. Руководство клуба из Бергамо установило жесткий ценник в размере 42 миллионов фунтов стерлингов за 22-летнего футболиста и заявило, что согласится на переговоры только в случае поступления откровенно выгодных предложений.

Однако Челси — не единственный претендент в этой борьбе. Как сообщает Те Сун, Ньюкасл Юнайтед также проявляет интерес к услугам итальянского игрока и связался с его представителями. В то же время Тоттенхэм внимательно следит за ситуацией, планируя изменения в линии обороны, особенно на фоне слухов о возможном переходе Кристиана Ромеро в Интер, в связи с чем лондонский клуб принимает меры предосторожности.