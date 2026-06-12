«Реал» выдвинул жесткий ультиматум Винисиусу Жуниору

·83·Спорт
«Реал» выдвинул жесткий ультиматум Винисиусу Жуниору

В то время как продолжаются жаркие баталии чемпионата мира и разворачиваются астрономические трансферные интриги вокруг Эллиота Андерсона, из стана мадридского «Реала» пришла еще одна неожиданная и по-настоящему сенсационная новость. Будущее многолетнего лидера «сливочных» и одной из главных звезд атаки Винисиуса Жуниора оказалось под серьезным вопросом. Как сообщает одно из авторитетных и надежных спортивных изданий «Окдиарио» руководство клуба поставило перед бразильским вингером очень жесткое и ультимативное требование.

Согласно информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес и руководство клуба предлагают Винисиусу выбрать один из двух путей: либо футболист в ближайшее время подписывает новое соглашение о продлении действующего контракта, либо уже в это летнее трансферное окно он будет выставлен на трансферный рынок и официально выставлен на продажу.

Нет продления контракта — готов вариант с продажей

Столь жесткая позиция руководства клуба не случайна. Если в ближайшие дни стороны не придут к общему соглашению по новому контракту, мадридцы готовы всерьез рассмотреть вариант продажи своей звезды этим летом за крупную сумму, чтобы не потерять его в следующем году за бесценок или бесплатно. На фоне прихода Бернарду Силвы в команду и новых тактических изменений в составе, клуб намерен жестко контролировать свою финансовую стратегию.

Талантливый футболист Винисиус Жуниор выступает на «Сантьяго Бернабеу» с 2018 года, достойно защищая честь «Реал Мадрида». В ходе прошедшего сложного сезона 2025/26 он стал настоящей движущей силой команды и во всех турнирах провел 53 матча. В этих играх он поразил ворота соперников 22 разаи отдал партнерам 14 голевых передач (ассистов). Действующий трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Останется ли Винисиус в Мадриде или отправится в стан новых претендентов? Ожидается, что этот вопрос вскоре найдет свой ответ.

Следите за трансферной судьбой Винисиуса Жуниора, новыми соглашениями в «Реал Мадриде» и самыми оперативными, эксклюзивными новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

Реал МадридВинисиус ЖуниорФлорентино ПересОкдиариоСантьяго Бернабеу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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