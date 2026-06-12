Хавьер Агирре не до конца доволен победой над ЮАР

·21·Спорт
Хавьер Агирре не до конца доволен победой над ЮАР

Грандиозный и исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, к которому приковано внимание всего мира, начал свои первые захватывающие моменты. Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре, одержавшей уверенную победу со счетом 2:0 над сборной Южно-Африканской Республики (ЮАР) в матче открытия турнира, поделился своими мыслями с представителями СМИ после игры. Несмотря на завоеванные три очка, опытный специалист не стал скрывать, что игра, продемонстрированная его подопечными на зеленом газоне, его не совсем удовлетворила, и он ожидал от команды большего.

По мнению мексиканского наставника, хотя успешный старт в крупном турнире — это позитивный момент, тактические задачи были выполнены не полностью.

Анализ матча от тренера

Хавьер Агирре, тщательно оценивший игру команды, особо подчеркнул, что встреча прошла в двух разных ритмах:

  • Недостатки первого тайма: «В первом тайме нам не хватило второго гола. Были моменты, мы даже видели мощный удар в перекладину ворот. Если бы мы тогда увеличили счет, контроль над игрой полностью перешел бы к нам», — говорит тренер.

  • Расслабленность во втором тайме: По словам Агирре, после того как был забит второй гол, футболисты психологически немного расслабились. Хотя в тот момент в составе было достаточно сил и интенсивности, возникли очень удобные возможности для увеличения счета, однако не хватило хладнокровия при их реализации.

С помощью следующей таблицы вы можете наглядно увидеть основные моменты матча открытия и важные аспекты, отмеченные тренером:

Этап встречи

Действия команды

Претензии тренера

Положительные стороны

Дальнейшее влияние

Первый тайм

Активные атаки, удар в перекладину

Медлительность в завершении

Гол на старте

Удержание контроля

Второй тайм

Второй гол и красная карточка

Расслабленность после гола

Активность Рауля Хименеса

Вынужденная замена в составе

Состояние лидеров и проблема красной карточки

Опытный специалист дал очень высокую оценку текущей спортивной форме нападающего сборной Рауля Хименеса: «Рауль — дисциплинированный и замечательный парень. Сейчас он физически довольно бодр и полон сил. Самое главное, он сам твердо верит, что этот чемпионат мира станет именно его турниром», — отметил он энтузиазм форварда.

О красной карточке: «Удаление Сесара Монтеса с поля немного усложнило наши планы. В простой ситуации мы отдали мяч сопернику, и Сесар был вынужден рискнуть в защите. Конечно, в той ситуации угроза нашим воротам была не такой большой, но современные футбольные правила требуют этого, и мы должны к этому привыкнуть», — завершил свою мысль Агирре.

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Хавьер АгирреМексикаЮжная АфрикаРауль ХименесФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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