Усман Дембеле назвал критику в адрес Килиана Мбаппе несправедливой

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле подчеркнул, что шумиха и критика вокруг его партнера по сборной Франции Килиана Мбаппе стали чрезмерными. По его словам, давление, оказываемое на звезду мирового футбола, зачастую выходит за рамки спорта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мбаппе в течение последнего года остается одной из самых обсуждаемых фигур как из-за своей игры на поле, так и из-за личной жизни. В интервью изданию Marca Дембеле выразил недовольство тем, что каждое действие форварда, даже мелкие детали, раздуваются СМИ.

«К нему относятся очень несправедливо. Критика перешла все границы только потому, что Килиан — выдающийся футболист. Я знаю его давно, он замечательный человек и вне поля. Иногда его критикуют слишком жестко только за то, что он — Килиан Мбаппе», — сказал Дембеле.

Вингер раскритиковал тот факт, что даже такие мелочи, как стиль одежды или шнурки на бутсах Мбаппе, превращаются в громкие темы. По его мнению, люди забывают, что Мбаппе — обычный человек, и несмотря на свой исключительный талант, он не должен находиться под постоянным давлением.

Несмотря на внешнее давление, авторитет Мбаппе в раздевалке сборной Франции остается высоким. Дембеле особо отметил его важную роль в команде и лидерские качества: «Он отлично ладит с нами. Он наш капитан, лидер и самый важный игрок команды».