Бавария не намерена продавать Майкла Олисе даже за 500 миллионов евро

На европейском трансферном рынке разгорается острая борьба между грандами. В центре внимания оказались мюнхенская «Бавария» и их талантливый атакующий полузащитник Майкл Олисе. В последние дни в мировой прессе появились громкие сообщения о том, что мадридский «Реал» готов выложить за 24-летнюю французскую звезду 150 миллионов евро Однако немецкий гранд не намерен так легко отпускать своего лидера.

Авторитетное французское издание Л'Éкуипе сообщает, что руководство мюнхенского клуба поставило жесткую и окончательную точку в этих трансферных слухах.

«Его стоимость невозможно измерить деньгами»

В беседе со СМИ на этой неделе один из высокопоставленных руководителей «Баварии» четко обозначил позицию клуба:

«Майкл Олисе — будущее нашей команды, и он не покинет Мюнхен даже за предложение в 200 миллионов евро. Его значимость для нас и ценность на поле невозможно измерить деньгами. Даже если какой-то клуб предложит рекордные 500 миллионов евро, мы его не отпустим».

Еще один член совета директоров немецкого клуба поддержал это мнение, особо отметив, что французский футболист будет играть одну из главных ролей в долгосрочных проектах «Баварии» новой эры.

С трансферной ситуацией вокруг Майкла Олисе и планами других претендующих на него грандов можно подробно ознакомиться в следующей таблице:

Клубы-претенденты Ожидаемая сумма предложения Ответ руководства «Баварии» Основная причина срыва трансфера Реал Мадрид 150 миллионов евро Категорически отклонено Футболист имеет статус не для продажи Манчестер Сити Мог стать претендентом Не рассматривается Олисе не хочет возвращаться в бывший клуб ПСЖ (Париж) Был интерес Не обсуждается Парижский клуб не хочет тратить огромные средства

Почему варианты с «Манчестер Сити» и ПСЖ были отклонены?

Инсайдеры сообщают, что помимо мадридского гранда, серьезный интерес к Майклу Олисе могли проявить английский «Манчестер Сити» и французский ПСЖ. Однако вероятность реализации этих вариантов крайне мала.

Дело в том, что в сезоне 2016/17 Олисе выступал в системе академии «Манчестер Сити». В ближайшие планы быстрого полузащитника возвращение в стан бывшей команды не входит. Чемпион Франции ПСЖ, как и ожидали наблюдатели, не намерен тратить баснословные суммы на покупку новых игроков в ближайшие трансферные окна. Они делают упор на сохранение внутреннего баланса.

Анализ для болельщиков: Столь твердая позиция «Баварии» свидетельствует о том, что команда возвращается на вершину в еврокубках. Несомненно, пребывание Олисе в Мюнхене сделает атакующий потенциал клуба еще более грозным в новом сезоне.

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