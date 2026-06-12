Бавария готова отклонить даже предложение в 500 миллионов евро за Олисе

Долгожданные планы «Пари Сен-Жермен» относительно Майкла Олисе были решительно отвергнуты «Баварией». Руководство мюнхенского клуба заявило, что не продаст вингера сборной Франции ни за какую сумму, так как он является неприкосновенным членом команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

ПСЖ уже много лет стремился заполучить этого талантливого футболиста, но «Бавария» полностью закрыла двери для переговоров. Олисе своей блестящей игрой доказал, насколько он важен для немецкого гранда. За 52 матча он забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу, став центральной фигурой в долгосрочных проектах клуба.

Как сообщает издание Л'Экуипе, функционеры «Баварии» положили конец слухам о будущем игрока. Один из представителей руководства клуба заявил: «Он не уйдет даже за 200 миллионов евро», а другой добавил: «У Олисе нет цены. Мы не продадим его даже за 500 миллионов евро».

В настоящее время мюнхенский клуб работает над продлением действующего контракта с Майклом Олисе до 2031 года. Согласно новому соглашению, зарплата футболиста будет значительно увеличена, и он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, наряду с такими звездами, как Гарри Кейн.