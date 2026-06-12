Большая чистка в «Тоттенхэме»: Ришарлисон может покинуть команду

«Тоттенхэм» планирует серьезное обновление состава в летнее трансферное окно. В интервью изданию GOAL бывший футболист Дэнни Мерфи отметил, что бразильский нападающий Ришарлисон может стать «жертвой» проекта Роберто Де Дзерби и быть выставлен на трансфер. Об этом сообщает портал Goal.com.

Клуб из Северного Лондона последние два сезона был вынужден бороться за выживание в Английской Премьер-лиге. Несмотря на то, что Анге Постекоглу прервал 17-летнюю серию без трофеев, выиграв Лигу Европы в 2025 году, результаты команды в национальном чемпионате (17-е место) не удовлетворили руководство. После череды смен тренеров, таких как Томас Франк и Игор Тудор, итальянскому специалисту Роберто Де Дзерби удалось вывести команду из опасной зоны.

Теперь клубу необходимо усилить состав, чтобы восстановить свои позиции в «Большой шестерке». Для этого нужны средства на новые трансферы, и продажа Ришарлисона может стать одним из главных источников дохода. 29-летний нападающий, купленный у «Эвертона» в 2022 году за 50 миллионов фунтов, сумел забить всего 32 гола в 133 матчах.

По мнению Дэнни Мерфи, Роберто Де Дзерби предпочитает высокий прессинг и интенсивный футбол. Хотя Доминик Соланке из текущего состава подходит под этот стиль, его подверженность травмам вынуждает тренера искать нового центрального нападающего. Тот факт, что до истечения контракта Ришарлисона остается 12 месяцев, также повышает вероятность его трансфера.