Крис Уоддл: Гарри Кейн должен иметь свободу действий в сборной Англии

·2·Спорт
Крис Уоддл: Гарри Кейн должен иметь свободу действий в сборной Англии

Бывшая звезда сборной Англии Крис Уоддл в интервью изданию GOAL высказался о дискуссиях вокруг Гарри Кейна. По мнению Уоддла, нападающий, продолжающий обновлять рекорды, должен иметь свободу действий на поле. Несмотря на то, что Кейн является главным бомбардиром, он не обязан ограничиваться только штрафной площадью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гарри Кейн за свою карьеру довел искусство забивания голов до совершенства, став лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма. На данный момент на его счету 79 голов в 114 матчах за сборную Англии. Если он сможет выиграть крупный трофей со сборной, то закрепит за собой статус одного из величайших игроков в истории футбола.

Кейн прервал свою серию без трофеев в составе Баварии, став двукратным чемпионом Бундеслиги. В сезоне 2025-26 он показал лучший результат в своей карьере, забив 61 гол. Примечательно, что он достиг этих показателей, не только играя на позиции центрального нападающего, но и активно участвуя в организации атак.

Многие эксперты, ссылаясь на обилие креативных игроков в сборной Англии, требуют от Кейна только завершения атак. Однако Уоддл с этим не согласен. Он подчеркивает, что Кейн никогда не полагался на скорость, а выделялся умением читать игру. Он уникальный нападающий, способный одинаково эффективно выполнять функции как «девятки», так и «десятки».

Гарри КейнАнглияБаварияБундеслигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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