Остался бы Мохаммед Салах в «Ливерпуле», если бы знал об уходе Арне Слота

После того как Арне Слот покинул «Ливерпуль», Мохаммед Салах также попрощался с командой. Но согласился бы египетская звезда доработать свой контракт до конца, если бы заранее знал об уходе тренера? Бывший полузащитник мерсисайдцев Дэнни Мерфи поделился своим мнением об этой ситуации в интервью изданию GOAL. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Мерфи, на уход Мохаммеда Салаха больше повлиял спад его спортивной формы, чем отношения с тренером. Нападающий, забивший 34 гола в сезоне 2024/25, ставший чемпионом Английской Премьер-лиги и в третий раз признанный игроком года по версии ПФА, вскоре оказался на скамейке запасных. Это вызвало у него резкое недовольство Слотом и тренерским штабом.

Салах заявлял, что его делают виноватым в командных неудачах и превращают в «козла отпущения». Этот конфликт стал поводом для расторжения его контракта, который должен был истечь в 2026 году, и ухода в статусе свободного агента. Для легендарного футболиста, забившего 257 голов в 442 матчах за «Ливерпуль», это прощание стало ожидаемым, но немного печальным финалом.

«Думаю, наибольшее влияние на его уход оказал спад в игре. Если бы отношения с тренером были хорошими, возможно, он попытался бы восстановить форму во втором сезоне. Однако каждый футболист, чувствуя, что его уровень падает, предпочитает уйти до того, как ситуация станет хуже», — говорит Мерфи.

Эксперт добавил, что фактор Слота все же присутствовал. Но любой тренер был бы вынужден оставить на скамейке запасных Мохаммеда Салаха, чья форма пошла на спад. Даже Слот держал его в основном составе дольше, чем того требовали болельщики, пытаясь дать ему шанс.