Чемпионат мира по футболу 2026, проходящий на полях Северной Америки, продолжает дарить болельщикам по всей планете незабываемые эмоции. В разгар мирового первенства мнения легенд футбола находятся в центре внимания СМИ. В частности, бывший легендарный левый защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос сделал заявление о будущем капитана аргентинцев Лионеля Месси, которое порадовало миллионы фанатов.

По мнению бывшего бразильского звездного игрока, известного своими пушечными ударами, Лео может выйти на поле не только на текущем мундиале, но и на следующем — чемпионате мира 2030 года.

«Он великолепно следит за своим здоровьем»

Согласно сообщению авторитетного аргентинского издания Оле бразильская легенда, отдавая должное великому таланту Лионеля Месси, особо подчеркнул его способность сохранять высокую спортивную форму на протяжении долгих лет:

«Наблюдать за волшебными действиями Лионеля Месси на поле — это истинное удовольствие высшего уровня для любого футбольного болельщика. Он игрок, достигший самых высоких вершин в истории футбола, воплощающий в себе все очарование изящного и уникального южноамериканского футбола.

Сейчас Лео должен наслаждаться каждым прекрасным моментом на поле и атмосферой этого крупного турнира. Ведь многим в футбольном сообществе может показаться, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Однако я придерживаюсь иного мнения: Месси вполне может сыграть еще на одном мундиале, то есть на ЧМ-2030. Он настолько профессионально и великолепно следит за своим организмом и здоровьем, что это позволит ему продолжать играть на самом высоком уровне еще долгое время».

С системой чемпионатов мира и возможными историческими достижениями Лионеля Месси вы можете ознакомиться в следующей специальной аналитической таблице:

Название и период турнира Места проведения Статус футбольного гения Мнение Роберто Карлоса Значимость для болельщиков ЧМ-2026 (В настоящее время) США, Канада и Мексика Действующий чемпион мира Должен наслаждаться каждой секундой Может быть не последним мундиалем ЧМ-2030 (В перспективе) Марокко, Португалия, Испания* Живая легенда футбола Сможет принять участие в турнире Возможность обновления рекордов

Бесценная стойкость и новые цели

Можно сказать, что эти слова Роберто Карлоса стали настоящим подарком для преданных поклонников Месси. Ведь многие аналитики предполагали, что нападающий, которому уже далеко за 30, попрощается со сборной после текущего турнира в Северной Америке. Однако футбольная легенда нашего времени неоднократно доказывал, что своим профессионализмом способен преодолеть любые возрастные границы.

Анализ экспертов: По мнению футбольных специалистов, первые символические матчи мирового первенства 2030 года планируется провести в Южной Америке (Уругвай, Аргентина и Парагвай). Этот фактор может послужить для Лионеля Месси огромной дополнительной мотивацией, чтобы еще раз принять участие в историческом турнире на глазах у своих соотечественников и болельщиков.

Сколько еще продлится этот триумфальный путь футбольного волшебника и какие чудеса он нам еще подарит, мы узнаем в ближайшие годы.

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