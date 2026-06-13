На зеленых полях Северной Америки официально стартовал крупнейший и исторический турнир — чемпионат мира по футболу 2026 года. 48 сильнейших сборных планеты вступили в решающие битвы за главный трофей и золотые медали. Естественно, в составе каждой команды, наряду с опытными звездами, есть представители нового поколения, готовые покорить сердца миллионов болельщиков.

Авторитетные международные футбольные эксперты составили список самых перспективных молодых звезд, которые должны потрясти мир своим талантом и мастерством на текущем мундиале. Самое радостное и почетное то, что в этот престижный элитный список вошел надежный оплот сборной Узбекистана — Абдукодир Хусанов!

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете подробно ознакомиться с главными молодыми открытиями чемпионата мира 2026 года и их трансферным статусом:

Футболист и страна Возраст и текущий клуб Признание экспертов и ключевая особенность Высший статус / Результат Абдукодир Хусанов (Узбекистан) 22 года, «Манчестер Сити» (Англия) Лучший трансфер Гвардиолы, защитник стоимостью 50 млн евро Впервые выводит Узбекистан на ЧМ Ламин Ямаль (Испания) 18 лет, «Барселона» (Испания) Сенсация Евро-2024, автор самого красивого гола турнира Впервые на большой сцене мундиаля Нико Уильямс (Испания) 23 года, «Атлетик Бильбао» (Испания) Вместе с Ямалем — самый грозный фланговый дуэт в мире Подписал 10-летний контракт с клубом Джамал Мусиала (Германия) 23 года, «Бавария» (Германия) Обладатель непредсказуемого и невероятного дриблинга Пришло время доказать свой талант на ЧМ Арда Гюлер (Турция) 21 год, «Реал Мадрид» (Испания) Плеймейкер, создающий в среднем 3,6 голевых момента каждые 90 минут Главное сердце сборной Турции

Абдукодир Хусанов — наша национальная гордость и звезда «Сити»

Трансферная эволюция и путь на международной арене воспитанника нашего футбола Абдукодира Хусанова напоминают настоящую сказку. Наш защитник, вышедший из академии «Бунёдкора», сначала закалялся в чемпионате Беларуси в составе «Энергетика-БГУ», а затем в сильном французском клубе «Ланс». Привлекший внимание многих грандов своей уверенной и хладнокровной игрой, Абдукодир в итоге за 40 миллионов евро перешел в стан гиганта английского и мирового футбола — «Манчестер Сити».

Лучший тренер мира Пеп Гвардиола, говоря о нашем соотечественнике, назвал его одним из самых удачных и лучших приобретений клуба, рассчитанных на долгие годы. Теперь наш мастеровитый защитник выводит сборную Узбекистана на матчи первого в ее истории чемпионата мира как капитан.

Вундеркинды космического уровня и дебютанты

Помимо нашего представителя, на мундиале готовы творить чудеса на зеленом газоне и другие молодые волшебники:

Кенан Йылдыз (21 год, Турция): Вместе с Ардой Гюлером образует идеальный тандем на поле. Пока Гюлер организует игру, Йылдыз наказывает соперников своим голевым чутьем.

Дезире Дуэ (21 год, Франция): Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» считается самым опасным и непредсказуемым игроком среди своих сверстников. Ожидается, что его дебют станет началом великой карьеры.

Дзион Судзуки (23 года, Япония): Первый номер итальянской «Пармы» и сборной страны восходящего солнца. ЧМ для него — шанс стать новым символом японского футбола.

Керим Алайбегович (18 лет, Босния и Герцеговина): Герой, который хладнокровно реализовал решающий пенальти в ворота Италии в стыковом матче плей-офф и вывел свою родину на исторический турнир.

Специальный список экспертов: Эксперты отметили еще четырех молодых талантов, на которых стоит обратить особое внимание на турнире. Это выигравший ЛЧ с «ПСЖ» в 17 лет Ибраим Мбайе (18 лет, Сенегал), единственный представитель из внутреннего чемпионата Японии Рюносукэ Сато (19 лет), отдавший ассист Месси в своем дебюте Нико Пас (21 год, Аргентина) и представитель обороны «Барселоны» Пау Кубарси (19 лет, Испания).

Заключение и исторические ожидания

Текущий ЧМ-2026 — это не только последний крупный поход таких легенд, как Лионель Месси, Криштиану Роналду или Гарри Кейн, но и великая сцена, на которой засияют новые звезды нового века. Взоры всей Центральной Азии и миллионов узбекских футбольных болельщиков, несомненно, будут прикованы к Абдукодиру Хусанову и историческому, волнительному дебюту нашей родной сборной. Желаем нашим соотечественникам огромных успехов на этом сложном пути!

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