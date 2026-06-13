Сречко Катанец призвал узбекских болельщиков не ждать слишком многого

В преддверии старта чемпионата мира по футболу 2026 года, которого с нетерпением ждет вся наша страна, бывший главный тренер национальной сборной Узбекистана, известный словенский специалист Сречко Катанец направил особое обращение к болельщикам нашей страны. Как известно, опытный тренер возглавлял «белых волков» до января 2025 года, заложив прочный фундамент для того, чтобы наша команда смогла добиться исторической путевки и отправиться на мировое первенство. Несмотря на то, что тогда он был вынужден покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем, Катанец до сих пор пользуется огромным уважением в футбольном сообществе и в сердцах миллионов болельщиков нашей страны.

В своем обращении опытный словенский специалист призвал наших соотечественников не оказывать чрезмерного давления на футболистов и правильно оценивать статус турнира.

«Не ждите от команды сверхъестественных результатов»

По словам Сречко Катанеца, для команды-дебютанта победа над мировыми грандами в первой же попытке — задача крайне сложная, исходя из законов футбола:

«Я хочу сказать одну важную вещь всему народу Узбекистана и нашим замечательным болельщикам: не требуйте от сборной немедленных великих побед или очень высоких результатов на этом чемпионате мира. Потому что команде, которая впервые участвует в таком турнире самого высокого мирового уровня, будет крайне сложно добиться значительного успеха.

Это большой футбольный проект, длительный процесс и неотъемлемая часть развития национального футбола. Как бывший тренер, я прошу вас только об одном: искренне наслаждайтесь каждой секундой и моментом этого исторического соревнования».

По мнению словенского специалиста, будет непросто бороться за путевку в плей-офф с сильной Колумбией, мировым гигантом Португалией и сборной ДР Конго, делающей ставку на физическую борьбу, которые попали в группу «К». Поэтому само участие Узбекистана в первом мундиале следует ценить как большой праздник.

Нынешний наставник сборной Город, где проходит подготовка Ключевой игрок в центре внимания Наши соперники по групповому этапу Главный девиз главного тренера Фабио Каннаваро (Италия) Город Атланта (США) Джалолиддин Машарипов (восстанавливается после травмы) Колумбия, Португалия, ДР Конго «Преодолеть страх и играть как воины»

Последние новости из лагеря Каннаваро и настрой воинов

В эти минуты национальная сборная Узбекистана под руководством легендарного итальянского специалиста Фабио Каннаваро проводит последние технико-тактические приготовления в американской Атланте к первому решающему матчу против Колумбии. Вопрос, который сейчас немного беспокоит тренерский штаб, — это состояние восстановления капитана и лидера нашей команды Джалолиддина Машарипова после травмы. Врачи делают все возможное, чтобы подготовить нашего опытного полузащитника к дебютной игре.

В свою очередь, Фабио Каннаваро настраивает своих футболистов психологически только на победу и ждет от них бесстрашного футбола на поле.

Обещание Каннаваро болельщикам: «Это наш первый и незабываемый чемпионат мира в истории. У нас нет никакого лишнего давления или того, что можно потерять. Я попросил своих парней полностью забыть о любом страхе и волнении, когда они выйдут на поле. Мы обязаны в течение 90 минут на зеленом газоне действовать яростно, как настоящие воины и львы, ради нашего народа!»

Желаем нашей национальной сборной огромной удачи на этом историческом пути на полях США. Как сказал Сречко Катанец, пришло время гордиться и наслаждаться каждой секундой великого футбольного праздника!

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