Джалолиддин Машарипов рассказал о своей травме: «Сейчас все хорошо»

·26·Спорт
Джалолиддин Машарипов рассказал о своей травме: «Сейчас все хорошо»

Вингер национальной сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов высказался о своей травме, процессе восстановления и состоянии перед чемпионатом мира. Опытный футболист подчеркнул, что проблема, беспокоившая его в последние дни, не вызывает серьезных опасений, и сейчас он чувствует себя значительно лучше.

В интервью изданию Чампионат Асиа Машарипов рассказал, что его вновь побеспокоили боли, связанные с межпозвоночной грыжей. Однако, по словам игрока, сейчас ситуация находится под контролем, и процесс восстановления идет положительно.

«Межпозвоночная грыжа тогда дала о себе знать. Сейчас все хорошо. Слава Богу, это прошло», — сказал Машарипов.

Для болельщиков национальной сборной эта новость очень важна. Ведь Джалолиддин Машарипов считается одним из самых опытных, техничных и способных решать исход матчей футболистов сборной Узбекистана. Особенно в преддверии чемпионата мира здоровье каждого лидера имеет огромное значение для команды.

Машарипов сообщил, что в данный момент занимается в тренажерном зале, проходит процесс восстановления физической формы и адаптации организма к общим нагрузкам. По его словам, планируется, что вскоре он вернется к тренировкам в общей группе.

«Даст Бог, послезавтра приступлю к тренировкам в общей группе. Сейчас занимаюсь в зале, прохожу процесс адаптации. А послезавтра начнутся общие тренировки», — сказал вингер.

Эти слова свидетельствуют о том, что серьезной угрозы состоянию Машарипова нет. Возвращение футболиста к общим тренировкам — хорошая новость и для тренерского штаба. Ведь перед крупным турниром важно, чтобы каждый игрок работал с группой для тактической подготовки, взаимопонимания и совершенствования командных действий.

Джалолиддин Машарипов также отметил, что эта проблема у него не новая. По его словам, ситуация, связанная с межпозвоночной грыжей, наблюдается уже 5-6 лет. Футболист и раньше выходил на поле за национальную сборную, несмотря на подобные боли.

«Эта болезнь со мной уже 5-6 лет. Три года назад, когда мы играли с Ираном, я даже в Ташкенте за два дня до матча делал уколы, чтобы выйти на поле и сыграть», — сказал Машарипов.

Эти слова показывают, с какой ответственностью футболист подходит к играм за сборную. Перед важными матчами игроки часто вынуждены преодолевать боль, усталость и различные проблемы. Машарипов известен как опытный игрок, который уже проходил через такие испытания и выходил на поле ради интересов сборной.

Конечно, в такой ситуации важна осторожность. На таком крупном турнире, как чемпионат мира, футболист должен быть полностью готов. Поэтому индивидуальная работа Машарипова в тренажерном зале на данном этапе и постепенное присоединение к общей группе — правильное решение.

Футболист еще раз подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Он сказал, что были проведены необходимые процедуры, сделаны уколы, и сейчас самое главное — ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Слава Богу, сейчас хорошо. Иногда беспокоит. Те, у кого есть такая болезнь, знают. Мы сделали уколы, это главное. Все хорошо, даст Бог», — сказал он.

Эти слова Машарипова, естественно, немного успокоят болельщиков. Ведь он нужен команде не только из-за своей активности на фланге, но и благодаря опыту, работе с мячом и участию в организации атак. Его здоровье расширяет атакующие возможности сборной Узбекистана.

Вингер уверен, что попадет в итоговый состав из 26 человек. По его мнению, если будет суждено, он должен занять место в заявке на чемпионат мира.

«Если будет суждено, думаю, я должен быть в составе из 26 человек», — сказал Машарипов.

Национальная сборная Узбекистана впервые в истории готовится к участию в финальной стадии чемпионата мира. В такой ситуации физическое и психологическое состояние каждого футболиста имеет особое значение. Особенно такие опытные игроки, как Машарипов, играют большую роль в поддержании атмосферы в команде, принятии решений на поле и сохранении хладнокровия в важные моменты.

Болельщики же хотят одного: чтобы все лидеры были здоровы и достойно защитили честь Узбекистана на мундиале. Слова Машарипова «сейчас все хорошо» стали в этом смысле позитивным сигналом.

Теперь главная задача — правильно завершить процесс восстановления, присоединиться к общим тренировкам и подойти к чемпионату мира в максимальной готовности. Опыт, мастерство и лидерские качества Джалолиддина Машарипова могут очень пригодиться «белым волкам» на крупном турнире.

Джалолиддин МашарибовУзбекистанЧемпионат АзияЧемпионат мира
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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