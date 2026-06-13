Ожидается, что Эллиот Андерсон в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Сити»

С открытием летнего трансферного окна в европейском футболе началась ожесточенная борьба между топ-клубами. В частности, «Манчестер Сити», который продолжает доминировать в Английской Премьер-лиге, начал масштабную кампанию по усилению состава. Как сообщает одно из авторитетных спортивных изданий, Даилй Маил Sport , «горожане» близки к подписанию талантливого полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Если в переговорах не произойдет неожиданных поворотов, трансфер будет официально объявлен уже в этом месяце.

Ожидается, что новая восходящая звезда английского футбола вскоре будет совершенствовать свое мастерство под руководством Пепа Гвардиолы, что вызвало большую радость у болельщиков «Сити».

Маринакис дал согласие, стоимость трансфера — 120 миллионов евро!

Как сообщает другой известный источник — Телеграф Футбалл , переговоры между двумя английскими клубами находятся на финальной стадии. Самое главное, владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис дал окончательное добро на продажу 23-летнего футболиста, который является одним из ключевых игроков команды.

Финансовые детали предстоящего контракта также поражают воображение, ожидается, что стоимость трансфера составит около 120 миллионов евро . Если эта сделка будет успешно завершена, она войдет в историю футбола как один из самых дорогих и громких трансферов этого летнего рынка.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с показателями Эллиота Андерсона в прошлом сезоне и деталями процесса перехода в «Манчестер Сити»:

Возраст и позиция игрока Матчи в последнем сезоне (2025/26) Голы и результативные передачи Ориентировочная стоимость трансфера Лицо, разрешившее медицинское обследование Опубликованные источники 23 года, Полузащитник 50 официальных матчей (Во всех турнирах) 4 гола

5 голевых передач 120 миллионов евро Томас Тухель

(Главный тренер сборной Англии) Даилй Маил Sport

Телеграф Футбалл

Зеленый свет от Томаса Тухеля и медицинское обследование

По информации инсайдеров, Эллиот Андерсон готовится пройти первое медицинское обследование для своего нового клуба на этой неделе. Примечательно, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель официально разрешил игрокам, находящимся в расположении национальной команды, участвовать в подобных важных трансферных процессах и проходить медосмотры. Это способствует ускорению трансфера.

Комментарий экспертов: Физически крепкий и тактически грамотный 23-летний полузащитник в прошлом сезоне 2025/26 демонстрировал стабильную игру, зарекомендовав себя как один из самых перспективных футболистов Англии. Его видение поля и мастерство в организации атак идеально вписываются в тактическую схему Энцо Марески в «Манчестер Сити».

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