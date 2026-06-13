Ливерпуль готов бороться с Баварией за Рио Нгумоху

·39·Спорт
Ливерпуль готов бороться с Баварией за Рио Нгумоху

«Ливерпуль» планирует принять решительные меры, чтобы положить конец слухам вокруг своей талантливой молодой звезды Рио Нгумохи. В последнее время сообщения о возможном переходе 17-летнего вингера в мюнхенскую «Баварию» обеспокоили руководство мерсисайдцев. Клуб намерен удержать свой ценный актив на «Энфилде» и готовит новый выгодный контракт, чтобы пресечь интерес со стороны Германии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание Футбалл Инсидер, «Ливерпуль» намерен предпринять решающие шаги для обеспечения долгосрочного сотрудничества с Нгумохой. Руководство клуба планирует сесть за стол переговоров с представителями игрока, как только ему исполнится 18 лет в этом году, чтобы подписать новое соглашение. Несмотря на то, что футболист подписал свой первый профессиональный контракт в сентябре прошлого года, клуб считает необходимым повысить ему зарплату и улучшить условия в соответствии с его ролью в составе.

«Бавария» рассматривает вингера как главную цель для усиления левого фланга, однако руководство «Ливерпуля» возмущено слухами о наличии договоренности между игроком и немецким грандом. С приходом нового главного тренера Андони Ираолы ожидается новый поворот в карьере молодого таланта. Ираола считает Нгумоху важной частью своей тактической схемы и планирует активнее интегрировать его в основной состав.

«Ливерпуль» в настоящее время переживает период больших перемен. После ухода таких звезд, как Ибраима Конате, Мохаммед Салах и Эндрю Робертсон, команда уделяет особое внимание сохранению молодежи, которая считается ее будущим. Удержание талантов мирового уровня, таких как Нгумоха, в своей академии, а не их продажа конкурентам, остается главной приоритетной задачей клуба.

ЛиверпульБаварияРио НгумохаТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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