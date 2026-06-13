Роберт Левандовский продолжит карьеру в «Чикаго Файр»

·2·Спорт
Роберт Левандовский продолжит карьеру в «Чикаго Файр»

Один из лучших бомбардиров мирового футбола Роберт Левандовский, долгие годы радовавший болельщиков своими голами на европейских полях, открывает новую историческую страницу в своей карьере. После завоевания титула чемпиона испанской Ла Лиги в составе «Барселоны», 37-летний польский нападающий решил завершить сотрудничество с каталонским клубом и отправиться за океан. Обладатель фантастического таланта принял окончательное решение продолжить карьеру в клубе «Чикаго Файр», выступающем в Главной лиге футбола (МЛС) США.

Детали этого неожиданного и громкого трансфера в мире спорта находятся в центре внимания европейских изданий и миллионов футбольных болельщиков.

Годовая зарплата 15 миллионов евро и внушительные бонусы!

Как сообщает одно из авторитетных испанских спортивных изданий Sport.ес со ссылкой на известный польский портал Правда Футболу Роберт Левандовский подпишет долгосрочный официальный контракт с американским клубом до 2028 года. В соглашении также предусмотрена опция продления контракта еще на один сезон по желанию сторон.

С финансовой точки зрения польская звезда будет получать в США поистине королевскую зарплату. По данным источника, гарантированная чистая зарплата нападающего составит 15 миллионов евро в год. Кроме того, если он будет показывать высокие результаты на поле и способствовать победам своей команды, он сможет заработать дополнительно 5 миллионов евро в виде бонусов.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с условиями контракта Роберта Левандовского и созданными для него «космическими» условиями при переезде в США:

Возраст игрока и бывший клуб

Новая команда (Лига)

Срок контракта

Гарантированная годовая зарплата

Дополнительные спортивные бонусы

Отклоненные предложения

37 лет, «Барселона»


(Чемпион Испании)

«Чикаго Файр»


(США, МЛС)

До 2028 года


(+ продление на 1 сезон)

15 000 000 евро

До 5 000 000 евро

Клубы Саудовской Аравии

Семейный план, отвергший саудовские миллионы

Близкие люди и члены семьи Левандовского не скрывали своего восхищения решимостью руководства «Чикаго Файр» в осуществлении этого трансфера. Американский клуб не только предложил игроку огромные деньги, но и представил план идеальной жизни для его семьи за океаном.

В частности, клуб взял на себя все организационные и бытовые вопросы, включая комфортное жилье для футболиста и его супруги, а также обучение детей в школах высокого уровня. Этот проект, отражающий семейное спокойствие и планы на будущее, стал основной причиной, по которой Левандовский легко отклонил очень крупные финансовые предложения от богатых клубов Саудовской Аравии.

Следите за новыми голами Роберта Левандовского на американских полях, захватывающими матчами МЛС и самыми горячими эксклюзивными новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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