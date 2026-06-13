Роберт Левандовский продолжит карьеру в «Чикаго Файр»

Один из лучших бомбардиров мирового футбола Роберт Левандовский, долгие годы радовавший болельщиков своими голами на европейских полях, открывает новую историческую страницу в своей карьере. После завоевания титула чемпиона испанской Ла Лиги в составе «Барселоны», 37-летний польский нападающий решил завершить сотрудничество с каталонским клубом и отправиться за океан. Обладатель фантастического таланта принял окончательное решение продолжить карьеру в клубе «Чикаго Файр», выступающем в Главной лиге футбола (МЛС) США.

Детали этого неожиданного и громкого трансфера в мире спорта находятся в центре внимания европейских изданий и миллионов футбольных болельщиков.

Годовая зарплата 15 миллионов евро и внушительные бонусы!

Как сообщает одно из авторитетных испанских спортивных изданий Sport.ес со ссылкой на известный польский портал Правда Футболу Роберт Левандовский подпишет долгосрочный официальный контракт с американским клубом до 2028 года. В соглашении также предусмотрена опция продления контракта еще на один сезон по желанию сторон.

С финансовой точки зрения польская звезда будет получать в США поистине королевскую зарплату. По данным источника, гарантированная чистая зарплата нападающего составит 15 миллионов евро в год. Кроме того, если он будет показывать высокие результаты на поле и способствовать победам своей команды, он сможет заработать дополнительно 5 миллионов евро в виде бонусов.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с условиями контракта Роберта Левандовского и созданными для него «космическими» условиями при переезде в США:

Возраст игрока и бывший клуб Новая команда (Лига) Срок контракта Гарантированная годовая зарплата Дополнительные спортивные бонусы Отклоненные предложения 37 лет, «Барселона»

(Чемпион Испании) «Чикаго Файр»

(США, МЛС) До 2028 года

(+ продление на 1 сезон) 15 000 000 евро До 5 000 000 евро Клубы Саудовской Аравии

Семейный план, отвергший саудовские миллионы

Близкие люди и члены семьи Левандовского не скрывали своего восхищения решимостью руководства «Чикаго Файр» в осуществлении этого трансфера. Американский клуб не только предложил игроку огромные деньги, но и представил план идеальной жизни для его семьи за океаном.

В частности, клуб взял на себя все организационные и бытовые вопросы, включая комфортное жилье для футболиста и его супруги, а также обучение детей в школах высокого уровня. Этот проект, отражающий семейное спокойствие и планы на будущее, стал основной причиной, по которой Левандовский легко отклонил очень крупные финансовые предложения от богатых клубов Саудовской Аравии.

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