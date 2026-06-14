Хамзат Чимаев одержал победу в дебютном поединке на турнире «RAF 10» (видео)

·35·Спорт
Хамзат Чимаев одержал победу в дебютном поединке на турнире «RAF 10» (видео)

Для поклонников мира смешанных единоборств и борьбы это воскресное утро выдалось по-настоящему жарким и полным неожиданных событий. В городе Сент-Луис, штат Миссури, завершился долгожданный и нашумевший престижный турнир по вольной борьбе «RAF 10». Главный бой вечера (маин евент) прошел в промежуточной весовой категории, где на ковер вышли одни из самых скандальных и известных звезд мирового спорта.

В этом поединке, проходившем в атмосфере большой интриги, сошлись бывшая звезда UFC, непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев, представляющий ныне ОАЭ, и его заклятый соперник, американец Диллон Дэнис.

Быстрое «туше» в первом периоде и полное доминирование Чимаева

С самого начала схватки двух мастеров Хамзат Чимаев, верный своему стилю, не терял ни секунды. Уже в первые минуты первого периода он провел стремительную атаку, захватил соперника за ноги и эффектно перевел его в партер. Полностью контролируя Диллона Дэниса на ковре, Чимаев прижал плечи оппонента к настилу, досрочно завершив бой «туше», то есть чистой победой.

Этот яркий триумф вошел в историю как первый успех Хамзата в дебютном поединке в рамках этой престижной лиги. Известный своим острым языком Диллон Дэнис был вынужден признать горечь поражения уже во второй раз за свою карьеру в данной организации.

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете подробно ознакомиться с деталями главного боя турнира «RAF 10» и последовавшим за ним инцидентом:

Город проведения соревнований

Название турнира и весовая категория

Победитель (Представляемая страна)

Проигравший (Страна)

Способ и время завершения боя

Неожиданное событие после боя

Сент-Луис


(США)

«RAF 10»


(Промежуточный вес)

Хамзат Чимаев


(Объединенные Арабские Эмираты)

Диллон Дэнис


(США)

В 1-м периоде,


«Туше» (Чистая победа)

На ковре массовая драка возникла

Бой окончен, но скандал продолжается: массовая потасовка в октагоне

Однако самое скандальное событие для организаторов и болельщиков было еще впереди. Как только главный судья объявил о досрочной чистой победе Хамзата Чимаева и завершении схватки, на ковре возникли беспорядки. Разногласия между спортсменами и их секундантами быстро переросли в массовую драку.

Службе безопасности и организаторам пришлось приложить немало усилий, чтобы взять ситуацию под контроль. Не будет преувеличением сказать, что этот инцидент лишь подлил масла в огонь обсуждений в социальных сетях и ударил по репутации турнира.

Следите за самыми громкими турнирами мира «RAF» и UFC, узнавайте, кто станет следующим соперником Хамзата Чимаева, читайте эксклюзивную аналитику и самые достоверные новости спорта вместе с нами на страницах Замин!

Хамзат ЧимаевДиллон ДэнисСент-ЛуисСШАОАЭ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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