Турнир «RAF 10» завершен: определены все победители
В Сент-Луисе, штат Миссури, завершился громкий турнир «RAF 10», организованный с участием звезд вольной борьбы и смешанных единоборств. Эти масштабные соревнования, стартовавшие сегодня на рассвете, подарили болельщикам настоящий накал борьбы, неожиданные повороты и драму. В рамках вечера, где на ковер вышли именитые спортсмены, были разыграны два чемпионских пояса, а поединки между нашим соотечественником и мировыми звездами оказались в центре внимания международных экспертов.
Ниже вы можете подробно ознакомиться со всеми официальными результатами турнира и деталями самых горячих схваток.
Титульные бои и досрочные победы в главных поединках
Самый ожидаемый центральный поединок соревнований прошел в промежуточном весе. Непобежденный Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, перевел американца Диллона Дэниса в партер уже в первом раунде и досрочно победил «туше» (чистая победа). Звезда легкого веса Арман Царукян в бою против легендарного ветерана Тони Фергюсона продемонстрировал явное техническое превосходство и досрочно выиграл со счетом 10:0. Также Аарон Пико не оставил шансов Лэнсу Палмеру, одержав победу с техническим преимуществом 12:1.
В поединке за временный чемпионский пояс «RAF» в минимальном весе среди женщин Лусия Йепес одержала уверенную победу над Кендрой Райан со счетом 13:2 и завоевала золотой пояс. В драматичном противостоянии за основной титул в наилегчайшем весе Остин ДеСанто с небольшим преимуществом (2:1) одолел Рейнери Андреу и примерил чемпионский пояс.
С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться со всеми официальными результатами турнира «RAF 10», прошедшего в США:
№
Пара борцов
Официальный счет
Статус боя и способ завершения
Главный результат
1.
Хамзат Чимаев — Диллон Дэнис
Досрочно
«Туше» (Чистая победа)
Дебютная победа Чимаева
2.
Арман Царукян — Тони Фергюсон
10 : 0
Техническое превосходство (Досрочно)
Царукян защитил позицию в рейтинге
3.
Аарон Пико — Лэнс Палмер
12 : 1
Победа за счет технического превосходства
Уверенная игра Пико
4.
Лусия Йепес — Кендра Райан
13 : 2
За счет технического превосходства
Обладательница временного пояса RAF
5.
Остин ДеСанто — Рейнери Андреу
2 : 1
Минимальное преимущество (по очкам)
Обладатель пояса RAF в наилегчайшем весе
6.
Ризабек Айтмухан — Хейден Зиллмер
6 : 4
По очкам
Победа казахстанского таланта
7.
Себастьян Ривера — Хаджи Алиев
9 : 5
Преимущество по очкам
Важный успех Риверы
8.
Киган О'Тул — Бекзод Абдурахмонов
10 : 6
По очкам
Наш соотечественник потерпел поражение
9.
Эндрю Алирез — Джейдин Айерман
5 : 3
В борьбе по очкам
Превосходство Алиреза
10.
Шамиль Шарипов — Йонгер Бастида
5 : 3
По решению судей
Шарипов доказал свою силу
11.
Арсен Арутюнян — Калеб Смит
14 : 4
Техническое превосходство (Досрочно)
Быстрое поражение от Арутюняна
Обзор международных боев: Бекзод Абдурахмонов уступил по очкам
В международной секции турнира также наблюдались ожесточенные схватки. Известный казахстанский борец, чемпион мира Ризабек Айтмухан одержал победу со счетом 6:4 в сложном поединке против Хейдена Зиллмера. Себастьян Ривера победил опытного и именитого борца Хаджи Алиева со счетом 9:5.
К сожалению, неприятная новость для наших спортивных болельщиков пришла из поединка с участием призера Олимпийских игр, нашего опытного борца Бекзода Абдурахмонова. Несмотря на то, что наш соотечественник оказал достойное сопротивление представителю США Кигану О'Тулу, в итоге он уступил со счетом 6:10. Кроме того, Эндрю Алирез победил Джейдина Айермана со счетом 5:3, а Шамиль Шарипов одолел Йонгера Бастиду с таким же счетом 5:3. В одном из последних боев турнира Арсен Арутюнян добился явного технического превосходства над Калебом Смитом со счетом 14:4, оформив досрочную победу.
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