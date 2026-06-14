Турнир «RAF 10» завершен: определены все победители

В Сент-Луисе, штат Миссури, завершился громкий турнир «RAF 10», организованный с участием звезд вольной борьбы и смешанных единоборств. Эти масштабные соревнования, стартовавшие сегодня на рассвете, подарили болельщикам настоящий накал борьбы, неожиданные повороты и драму. В рамках вечера, где на ковер вышли именитые спортсмены, были разыграны два чемпионских пояса, а поединки между нашим соотечественником и мировыми звездами оказались в центре внимания международных экспертов.

Ниже вы можете подробно ознакомиться со всеми официальными результатами турнира и деталями самых горячих схваток.

Титульные бои и досрочные победы в главных поединках

Самый ожидаемый центральный поединок соревнований прошел в промежуточном весе. Непобежденный Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, перевел американца Диллона Дэниса в партер уже в первом раунде и досрочно победил «туше» (чистая победа). Звезда легкого веса Арман Царукян в бою против легендарного ветерана Тони Фергюсона продемонстрировал явное техническое превосходство и досрочно выиграл со счетом 10:0. Также Аарон Пико не оставил шансов Лэнсу Палмеру, одержав победу с техническим преимуществом 12:1.

В поединке за временный чемпионский пояс «RAF» в минимальном весе среди женщин Лусия Йепес одержала уверенную победу над Кендрой Райан со счетом 13:2 и завоевала золотой пояс. В драматичном противостоянии за основной титул в наилегчайшем весе Остин ДеСанто с небольшим преимуществом (2:1) одолел Рейнери Андреу и примерил чемпионский пояс.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться со всеми официальными результатами турнира «RAF 10», прошедшего в США:

№ Пара борцов Официальный счет Статус боя и способ завершения Главный результат 1. Хамзат Чимаев — Диллон Дэнис Досрочно «Туше» (Чистая победа) Дебютная победа Чимаева 2. Арман Царукян — Тони Фергюсон 10 : 0 Техническое превосходство (Досрочно) Царукян защитил позицию в рейтинге 3. Аарон Пико — Лэнс Палмер 12 : 1 Победа за счет технического превосходства Уверенная игра Пико 4. Лусия Йепес — Кендра Райан 13 : 2 За счет технического превосходства Обладательница временного пояса RAF 5. Остин ДеСанто — Рейнери Андреу 2 : 1 Минимальное преимущество (по очкам) Обладатель пояса RAF в наилегчайшем весе 6. Ризабек Айтмухан — Хейден Зиллмер 6 : 4 По очкам Победа казахстанского таланта 7. Себастьян Ривера — Хаджи Алиев 9 : 5 Преимущество по очкам Важный успех Риверы 8. Киган О'Тул — Бекзод Абдурахмонов 10 : 6 По очкам Наш соотечественник потерпел поражение 9. Эндрю Алирез — Джейдин Айерман 5 : 3 В борьбе по очкам Превосходство Алиреза 10. Шамиль Шарипов — Йонгер Бастида 5 : 3 По решению судей Шарипов доказал свою силу 11. Арсен Арутюнян — Калеб Смит 14 : 4 Техническое превосходство (Досрочно) Быстрое поражение от Арутюняна

Обзор международных боев: Бекзод Абдурахмонов уступил по очкам

В международной секции турнира также наблюдались ожесточенные схватки. Известный казахстанский борец, чемпион мира Ризабек Айтмухан одержал победу со счетом 6:4 в сложном поединке против Хейдена Зиллмера. Себастьян Ривера победил опытного и именитого борца Хаджи Алиева со счетом 9:5.

К сожалению, неприятная новость для наших спортивных болельщиков пришла из поединка с участием призера Олимпийских игр, нашего опытного борца Бекзода Абдурахмонова. Несмотря на то, что наш соотечественник оказал достойное сопротивление представителю США Кигану О'Тулу, в итоге он уступил со счетом 6:10. Кроме того, Эндрю Алирез победил Джейдина Айермана со счетом 5:3, а Шамиль Шарипов одолел Йонгера Бастиду с таким же счетом 5:3. В одном из последних боев турнира Арсен Арутюнян добился явного технического превосходства над Калебом Смитом со счетом 14:4, оформив досрочную победу.

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