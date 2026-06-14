Турнир «RAF 10» завершен: определены все победители

·52·Спорт
Турнир «RAF 10» завершен: определены все победители

В Сент-Луисе, штат Миссури, завершился громкий турнир «RAF 10», организованный с участием звезд вольной борьбы и смешанных единоборств. Эти масштабные соревнования, стартовавшие сегодня на рассвете, подарили болельщикам настоящий накал борьбы, неожиданные повороты и драму. В рамках вечера, где на ковер вышли именитые спортсмены, были разыграны два чемпионских пояса, а поединки между нашим соотечественником и мировыми звездами оказались в центре внимания международных экспертов.

Ниже вы можете подробно ознакомиться со всеми официальными результатами турнира и деталями самых горячих схваток.

Титульные бои и досрочные победы в главных поединках

Самый ожидаемый центральный поединок соревнований прошел в промежуточном весе. Непобежденный Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, перевел американца Диллона Дэниса в партер уже в первом раунде и досрочно победил «туше» (чистая победа). Звезда легкого веса Арман Царукян в бою против легендарного ветерана Тони Фергюсона продемонстрировал явное техническое превосходство и досрочно выиграл со счетом 10:0. Также Аарон Пико не оставил шансов Лэнсу Палмеру, одержав победу с техническим преимуществом 12:1.

В поединке за временный чемпионский пояс «RAF» в минимальном весе среди женщин Лусия Йепес одержала уверенную победу над Кендрой Райан со счетом 13:2 и завоевала золотой пояс. В драматичном противостоянии за основной титул в наилегчайшем весе Остин ДеСанто с небольшим преимуществом (2:1) одолел Рейнери Андреу и примерил чемпионский пояс.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться со всеми официальными результатами турнира «RAF 10», прошедшего в США:

Пара борцов

Официальный счет

Статус боя и способ завершения

Главный результат

1.

Хамзат Чимаев — Диллон Дэнис

Досрочно

«Туше» (Чистая победа)

Дебютная победа Чимаева

2.

Арман ЦарукянТони Фергюсон

10 : 0

Техническое превосходство (Досрочно)

Царукян защитил позицию в рейтинге

3.

Аарон Пико — Лэнс Палмер

12 : 1

Победа за счет технического превосходства

Уверенная игра Пико

4.

Лусия Йепес — Кендра Райан

13 : 2

За счет технического превосходства

Обладательница временного пояса RAF

5.

Остин ДеСанто — Рейнери Андреу

2 : 1

Минимальное преимущество (по очкам)

Обладатель пояса RAF в наилегчайшем весе

6.

Ризабек Айтмухан — Хейден Зиллмер

6 : 4

По очкам

Победа казахстанского таланта

7.

Себастьян Ривера — Хаджи Алиев

9 : 5

Преимущество по очкам

Важный успех Риверы

8.

Киган О'Тул — Бекзод Абдурахмонов

10 : 6

По очкам

Наш соотечественник потерпел поражение

9.

Эндрю Алирез — Джейдин Айерман

5 : 3

В борьбе по очкам

Превосходство Алиреза

10.

Шамиль Шарипов — Йонгер Бастида

5 : 3

По решению судей

Шарипов доказал свою силу

11.

Арсен Арутюнян — Калеб Смит

14 : 4

Техническое превосходство (Досрочно)

Быстрое поражение от Арутюняна

Обзор международных боев: Бекзод Абдурахмонов уступил по очкам

В международной секции турнира также наблюдались ожесточенные схватки. Известный казахстанский борец, чемпион мира Ризабек Айтмухан одержал победу со счетом 6:4 в сложном поединке против Хейдена Зиллмера. Себастьян Ривера победил опытного и именитого борца Хаджи Алиева со счетом 9:5.

К сожалению, неприятная новость для наших спортивных болельщиков пришла из поединка с участием призера Олимпийских игр, нашего опытного борца Бекзода Абдурахмонова. Несмотря на то, что наш соотечественник оказал достойное сопротивление представителю США Кигану О'Тулу, в итоге он уступил со счетом 6:10. Кроме того, Эндрю Алирез победил Джейдина Айермана со счетом 5:3, а Шамиль Шарипов одолел Йонгера Бастиду с таким же счетом 5:3. В одном из последних боев турнира Арсен Арутюнян добился явного технического превосходства над Калебом Смитом со счетом 14:4, оформив досрочную победу.

Следите за самыми последними громкими турнирами по вольной борьбе и ММА, участием наших соотечественников на международной арене и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

Хамзат ЧимаевСент-ЛуисАрман ЦарукянТони ФергюсонСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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