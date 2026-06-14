Матч Узбекистан — Колумбия рассудит Энтони Тейлор

На чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, продолжаются матчи группового этапа. Национальная сборная Узбекистана, попавшая в группу «К», в первом туре встретится с Колумбией.

Стала известна судейская бригада на этот важный матч. Согласно решению ФИФА, встречу Узбекистан — Колумбия рассудит известный английский арбитр Энтони Тейлор.

Помогать ему на бровках будут его соотечественники Гэри Бесвик и Адам Нанн. Функции четвертого арбитра возложены на представителя Коста-Рики Хуана Кальдерона. Резервным помощником судьи будет работать Хуан Карлос Мора.

Для справки, матч между сборными Узбекистана и Колумбии начнется 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени. Встреча пройдет на стадионе в Мехико.

Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории принимает участие в чемпионате мира. Поэтому матч против Колумбии имеет большое значение не только как стартовая игра в группе, но и как историческое событие для узбекского футбола.