Возинья стал настоящим героем после матча Испании и Кабо-Верде

·8·Спорт
Возинья стал настоящим героем после матча Испании и Кабо-Верде

Матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде завершился неожиданным результатом. Встреча закончилась вничью — 0:0. Однако, несмотря на отсутствие голов, эта игра стала настоящим поворотным моментом для вратаря Кабо-Верде Возиньи.

На протяжении всего матча Испания имела значительное преимущество. Команда владела мячом 62% времени, совершила 764 передачи и нанесла 23 удара по воротам соперника, 8 из которых были точными. Кабо-Верде в основном действовал в обороне: команда нанесла 6 ударов, только один из которых пришелся в створ.

Несмотря на это, футболисты Испании не смогли взломать ворота Кабо-Верде. Главная заслуга здесь принадлежит именно Возинье. Он совершил несколько важнейших сейвов и спас свою команду от поражения, за что был признан лучшим игроком матча. На скриншоте видно, что Возинья получил оценку 9.7.

Интересно, что до игры против Испании количество подписчиков Возиньи в социальных сетях составляло около 50 тысяч. После 90 минут матча его аудитория резко выросла, достигнув 1,6 миллиона. Эта ситуация еще раз показала, насколько один матч может повлиять на узнаваемость и карьеру человека в футболе.

Ничья в матче против Испании была воспринята Кабо-Верде как большая победа. Хотя Испания статистически полностью контролировала игру, самой яркой фигурой на поле стал именно голкипер Кабо-Верде. Возинья своими сейвами, уверенными действиями и хладнокровием не только спас команду, но и привлек внимание футбольных болельщиков.

После этой игры имя Возиньи стало обсуждаться еще чаще. Оставив свои ворота на замке в матче против такого сильного соперника, как Испания, он создал одну из незабываемых ночей в истории Кабо-Верде.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Громкая сенсация на ЧМ: Испания не смогла обыграть дебютанта Кабо-ВердеГромкая сенсация на ЧМ: Испания не смогла обыграть дебютанта Кабо-ВердеСегодня, 18:12Сборная Бразилии приняла окончательное решение по Неймару: звездный нападающий пропустит групповой этапСборная Бразилии приняла окончательное решение по Неймару: звездный нападающий пропустит групповой этапСегодня, 16:53Маурицио Сарри официально назначен главным тренером «Аталанты»Маурицио Сарри официально назначен главным тренером «Аталанты»Сегодня, 16:45Маурицио Сарри возвращается в итальянский футбол: опытный специалист назначен главным тренером «Аталанты»Маурицио Сарри возвращается в итальянский футбол: опытный специалист назначен главным тренером «Аталанты»Сегодня, 16:11Главный тренер Туниса отправлен в отставку после разгромного пораженияГлавный тренер Туниса отправлен в отставку после разгромного пораженияСегодня, 15:38Гарри Кейн — мастер игры: защитник Хорватии высоко оценил капитана АнглииГарри Кейн — мастер игры: защитник Хорватии высоко оценил капитана АнглииСегодня, 15:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана