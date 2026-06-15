Матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде завершился неожиданным результатом. Встреча закончилась вничью — 0:0. Однако, несмотря на отсутствие голов, эта игра стала настоящим поворотным моментом для вратаря Кабо-Верде Возиньи.

На протяжении всего матча Испания имела значительное преимущество. Команда владела мячом 62% времени, совершила 764 передачи и нанесла 23 удара по воротам соперника, 8 из которых были точными. Кабо-Верде в основном действовал в обороне: команда нанесла 6 ударов, только один из которых пришелся в створ.

Несмотря на это, футболисты Испании не смогли взломать ворота Кабо-Верде. Главная заслуга здесь принадлежит именно Возинье. Он совершил несколько важнейших сейвов и спас свою команду от поражения, за что был признан лучшим игроком матча. На скриншоте видно, что Возинья получил оценку 9.7.

Интересно, что до игры против Испании количество подписчиков Возиньи в социальных сетях составляло около 50 тысяч. После 90 минут матча его аудитория резко выросла, достигнув 1,6 миллиона. Эта ситуация еще раз показала, насколько один матч может повлиять на узнаваемость и карьеру человека в футболе.

Ничья в матче против Испании была воспринята Кабо-Верде как большая победа. Хотя Испания статистически полностью контролировала игру, самой яркой фигурой на поле стал именно голкипер Кабо-Верде. Возинья своими сейвами, уверенными действиями и хладнокровием не только спас команду, но и привлек внимание футбольных болельщиков.

После этой игры имя Возиньи стало обсуждаться еще чаще. Оставив свои ворота на замке в матче против такого сильного соперника, как Испания, он создал одну из незабываемых ночей в истории Кабо-Верде.