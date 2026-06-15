Матч Испании и Кабо-Верде стал незабываемым вечером для 40-летнего Возиньи

·3·Спорт
Матч Испании и Кабо-Верде стал незабываемым вечером для 40-летнего Возиньи

40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья не смог сдержать слез после того, как сохранил ворота «сухими» в матче против Испании. В своем дебютном матче на чемпионате мира он отразил все удары одного из фаворитов турнира и привлек внимание всего футбольного сообщества.

Трогательность этой истории заключается в том, что путь Возиньи был непростым. Сейчас он выступает во втором дивизионе Португалии. Однако возможность выйти на поле чемпионата мира против такого сильного соперника, как Испания, и отстоять «на ноль», является мечтой любого футболиста.

Один из самых удивительных фактов в жизни Возиньи — он не был профессиональным футболистом до 25 лет. В то время как многие игроки к этому возрасту вступают в важнейшую фазу своей карьеры, Возинья начал профессиональную деятельность именно в 25 лет в Анголе.

После этого он постепенно развивался, работал над собой и не сдавался. Его история — это не просто спортивный результат, а повествование о терпении, труде и вере. Успех в матче против Испании не был случайностью, а стал итогом многолетнего упорства.

Сегодня Возинья в своем дебютном матче на чемпионате мира сохранил ворота в неприкосновенности против фаворитов и был признан «лучшим игроком матча». Слезы после игры показали, насколько ценным для него стал этот результат.

Ничья с Испанией стала огромным достижением для Кабо-Верде. Возинья же стал в этом матче не только героем своей сборной, но и ярким доказательством того, что даже поздний старт карьеры в футболе может привести на большую сцену.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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