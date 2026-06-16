Боевая ничья в матче Саудовской Аравии и Уругвая

·55·Спорт
Боевая ничья в матче Саудовской Аравии и Уругвая

Каждый матч чемпионата мира по футболу 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжает дарить миллионам болельщиков незабываемые моменты. В группе «Х», ставшей одним из самых неожиданных и интересных квартетов турнира, официально завершились игры 1-го тура. Во втором драматическом противостоянии группы одна из грандов Азии — национальная сборная Саудовской Аравии — встретилась с известным и мощным представителем Южной Америки, сборной Уругвая. В напряженном и бескомпромиссном поединке команды разошлись с боевой ничьей 1:1.

Драма в Майами: гол Аль-Амри и ответ Араухо

Величественный «Хард Рок Стэдиум» в Майами, ставший свидетелем многих исторических встреч, принял уникальное футбольное шоу. С первых минут матч начался с последовательных опасных атак обеих команд:

  • Неожиданный удар азиатов: Перед завершением первого тайма, на 41-й минуте, представитель Саудовской Аравии Аль-Амри умело воспользовался ошибкой защитников соперника, открыл счет и заставил стадион содрогнуться.

  • Воля Уругвая: Во втором тайме представители Латинской Америки бросили все силы вперед, чтобы восстановить равновесие. Наконец, в концовке встречи, на 80-й минуте, техничный защитник Араухо точным ударом забил гол, спасший его команду от поражения.

В следующей официальной таблице анализа матча вы можете подробно ознакомиться с стартовыми составами и ситуацией в группе по итогам этого поединка 1-го тура «ЧМ-2026»:

Турнир и официальный этап

Дата и стадион проведения игры

Итоговый счет и авторы голов

Стартовый состав сборной Саудовской Аравии

Основной стартовый состав сборной Уругвая

Результат первого матча 1-го тура в группе

ЧМ-2026, группа «Х»


(матч 1-го тура)

16 июня, Майами


«Хард Рок Стэдиум»

Саудовская Аравия — Уругвай


1:1


(Аль-Амри 41 — Араухо 80)

Аль-Овайс, Аль-Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби, Аш-Шамат, Канно, Аль-Хайбари, Ад-Досари, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан.

Муслера, Варела, Какерес, Оливера, Виньа, Вальверде, Угарте, Бентанкур, Арауджо, Виньас, Нунес.

Испания — Кабо-Верде


0:0


(Дебютант турнира заработал очко)

Полное равенство и высокая интрига в группе «Х»

После этого матча в квартете возникло истинное равенство и неожиданная ситуация. Напомним, что в первом противостоянии этой группы действующий чемпион Европы, сборная Испании, сыграла вничью 0:0 с скромным дебютантом турнира, сборной Кабо-Верде, упустив первое очко.

Таким образом, по итогам первого тура все четыре сборные группы «Х» имеют по 1 очку, и борьба за выход в следующий плей-офф продолжится в абсолютно равных условиях. Нет сомнений, что во втором туре болельщиков ждут еще более яростные и беспощадные сражения!

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Саудовская АравияУругвайМайамиХард Рок Стэдиум
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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