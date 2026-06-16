Луис де ла Фуэнте высказался после ничьей с Кабо-Верде

Дискуссии вокруг национальной сборной Испании разгорелись с новой силой после неожиданной потери очков уже в первом туре чемпионата мира 2026 года. Главный тренер «Красной фурии» Хосе Луис де ла Фуэнте, чья команда не смогла взломать плотную оборону дебютанта турнира, сборной Кабо-Верде, и довольствовалась безголевой ничьей (0:0), поделился своими мыслями и горькими выводами по окончании матча. Опытный специалист объяснил причины неудачи в игре и остановился на планах на будущее.

Мнение тренера: «Мы полностью заслуживали победу»

Согласно сообщению на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), испанский наставник не стал скрывать своего недовольства тем, что произошло на поле:

Заявление Луиса де ла Фуэнте после матча: «В сегодняшнем напряженном поединке мы обязательно должны были набрать три очка и покинуть поле победителями. Учитывая бесчисленные созданные моменты, контроль игры и общую ситуацию, Испания заслуживала этой победы. Однако моим футболистам не хватило физической бодрости и точности в завершающей фазе. Теперь нам нужно забыть об этом результате и сосредоточить всё внимание на важном матче против нашего следующего соперника по группе — Саудовской Аравии».

Тренер особо подчеркнул, что команда еще не полностью нашла свой ритм, и они продолжат неустанно работать над совершенствованием всех тактических аспектов игры.

В следующей таблице официального спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с проблемами сборной Испании в первом туре и планами команды в группе:

Главный тренер сборной Неожиданный результат первого тура Преимущество соперника Основные недостатки команды Источник официального заявления Следующий план тренера Хосе Луис де ла Фуэнте

(сборная Испании) Испания — Кабо-Верде

0:0 Физическая мощь и плотная оборона • Нехватка физической бодрости

• Проблемы с точностью ударов Официальный сайт ФИФА

(ФИФА.ком) Подготовка к матчу с Саудовской Аравией

«Этот чемпионат мира — здесь нет слабых соперников»

Де ла Фуэнте также высоко оценил стойкость соперников с африканского континента. По его словам, тренерский штаб заранее предполагал, что Кабо-Верде будет действовать именно в такой плотной и глубокой оборонительной тактике, выставив на поле физически мощных игроков.

«Физическая сила соперника в сочетании с признаками усталости и отсутствием бодрости у нас привела к такому итоговому результату. Но это чемпионат мира. На Мундиале вообще не бывает слабых соперников, каждая команда борется до конца», — заключил испанский специалист. Испанские болельщики ждут от команды только атакующего футбола и первых трех очков в матче 2-го тура против Саудовской Аравии.

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