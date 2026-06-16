Том Холланд видит в Ламине Ямале нового «Человека-паука»

Звезда Голливуда и известный актер вселенной Marvel Том Холланд сделал неожиданное заявление о молодом таланте футбольного мира Ламине Ямале. По мнению актера, вингер «Барселоны» и сборной Испании благодаря своей физической форме и движениям на поле является самым подходящим кандидатом на роль «Человека-паука» (Spider-Man). Об этом сообщает Goal.com .

Следя за играми сборной Испании в рамках чемпионата мира 2026 года, который проходит в Северной Америке, Том Холланд связал мир футбола и кино во время промо-кампании своего нового фильма «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day). В интервью изданию DAZN на вопрос о том, какой футболист больше всего подходит на образ Питера Паркера, он без колебаний ответил: Ламин Ямаль.

«Ламин Ямаль — идеальный кандидат для воплощения образа Человека-паука благодаря своей скорости, мастерству и способности ловко передвигаться по полю», — отметил британский актер. По словам Холланда, пластика и неожиданные маневры молодого футболиста очень близки к характеру супергероя.

Ожидания от чемпионата мира

Том Холланд является страстным поклонником не только кино, но и футбола. Он высоко оценил шансы сборной Испании на турнире. Хотя подопечные Луиса де ла Фуэнте в дебютном матче против Кабо-Верде не смогли показать ожидаемую игру, актер верит в потенциал команды.

«Испания — одна из исторически великих держав в мире футбола. Я верю, что эта команда пройдет далеко на турнире и покажет отличный результат», — добавил Холланд. По его мнению, первоначальные неудачи только укрепят команду, и они будут бороться за свое второе чемпионство мира на полях Северной Америки.

В ходе беседы был упомянут и еще один «паук» — нападающий «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины Хулиан Альварес. Известно, что этот футболист празднует свои голы жестом, имитирующим плетение паутины, и имеет прозвище «Паук». Холланд признался, что также является поклонником аргентинского форварда и постоянно включает его в состав своей команды в «Fantasy Football».

Для Ламина Ямаля этот чемпионат мира становится одним из самых серьезных испытаний в карьере. 18-летний футболист находится не только под давлением на поле, но и в центре внимания всего мира. Признание таких мировых звезд, как Том Холланд, свидетельствует о том, что популярность молодого таланта растет не только в спорте, но и в мире искусства.