Том Холланд видит в Ламине Ямале нового «Человека-паука»

·4·Спорт
Том Холланд видит в Ламине Ямале нового «Человека-паука»

Звезда Голливуда и известный актер вселенной Marvel Том Холланд сделал неожиданное заявление о молодом таланте футбольного мира Ламине Ямале. По мнению актера, вингер «Барселоны» и сборной Испании благодаря своей физической форме и движениям на поле является самым подходящим кандидатом на роль «Человека-паука» (Spider-Man). Об этом сообщает Goal.com .

Следя за играми сборной Испании в рамках чемпионата мира 2026 года, который проходит в Северной Америке, Том Холланд связал мир футбола и кино во время промо-кампании своего нового фильма «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day). В интервью изданию DAZN на вопрос о том, какой футболист больше всего подходит на образ Питера Паркера, он без колебаний ответил: Ламин Ямаль.

«Ламин Ямаль — идеальный кандидат для воплощения образа Человека-паука благодаря своей скорости, мастерству и способности ловко передвигаться по полю», — отметил британский актер. По словам Холланда, пластика и неожиданные маневры молодого футболиста очень близки к характеру супергероя.

Ожидания от чемпионата мира

Том Холланд является страстным поклонником не только кино, но и футбола. Он высоко оценил шансы сборной Испании на турнире. Хотя подопечные Луиса де ла Фуэнте в дебютном матче против Кабо-Верде не смогли показать ожидаемую игру, актер верит в потенциал команды.

«Испания — одна из исторически великих держав в мире футбола. Я верю, что эта команда пройдет далеко на турнире и покажет отличный результат», — добавил Холланд. По его мнению, первоначальные неудачи только укрепят команду, и они будут бороться за свое второе чемпионство мира на полях Северной Америки.

В ходе беседы был упомянут и еще один «паук» — нападающий «Атлетико Мадрид» и сборной Аргентины Хулиан Альварес. Известно, что этот футболист празднует свои голы жестом, имитирующим плетение паутины, и имеет прозвище «Паук». Холланд признался, что также является поклонником аргентинского форварда и постоянно включает его в состав своей команды в «Fantasy Football».

Для Ламина Ямаля этот чемпионат мира становится одним из самых серьезных испытаний в карьере. 18-летний футболист находится не только под давлением на поле, но и в центре внимания всего мира. Признание таких мировых звезд, как Том Холланд, свидетельствует о том, что популярность молодого таланта растет не только в спорте, но и в мире искусства.

Ламин ЯмальТом ХолландБарселонаИспанияФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Эммануэль Пти о Букайо Сака: «Он не заслуживает места в основе сборной Англии»Эммануэль Пти о Букайо Сака: «Он не заслуживает места в основе сборной Англии»Сегодня, 15:30Дино Дзофф поддержал переход Эмилиано Мартинеса в ЮвентусДино Дзофф поддержал переход Эмилиано Мартинеса в ЮвентусСегодня, 15:13Узбекистанские арбитры обслужат матч Шотландия — МароккоУзбекистанские арбитры обслужат матч Шотландия — МароккоСегодня, 14:23На какой срок Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом»?На какой срок Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом»?Сегодня, 14:02Бывший вратарь Ливерпуля предложил неожиданный трансфер: Маркус Рашфорд на Энфилд?Бывший вратарь Ливерпуля предложил неожиданный трансфер: Маркус Рашфорд на Энфилд?Сегодня, 13:39Хулиан Киньонес: новый герой, оставивший позади Криштиану Роналду и Эрлинга ХоландаХулиан Киньонес: новый герой, оставивший позади Криштиану Роналду и Эрлинга ХоландаСегодня, 13:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана