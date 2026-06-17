Сможет ли Лионель Месси снова стать чемпионом мира? Прогноз Пабло Сабалеты

Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета верит, что Лионель Месси сможет одержать победу на чемпионате мира 2026 года и дважды подряд завоевать золотые медали. По его мнению, легендарный нападающий все еще обладает тем самым знаменитым «волшебством», способным решить исход игры, а командная игра правильно выстроена вокруг него. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию The National Сабалета отметил, что Месси играет в особенной атмосфере не только в сборной Аргентины, но и в клубе «Интер Майами». По его словам, партнеры по команде, учитывая возраст Месси, готовы больше работать и больше бегать на поле за него. Это позволяет 37-летней звезде экономить силы и наносить решающий удар в самые важные моменты.

Тактические изменения и новая стратегия

Сабалета признал, что нынешнее состояние Месси нельзя сравнивать с его игрой пятилетней давности. Раньше Лионель мог опуститься к центру поля, забрать мяч и прорваться сквозь оборону соперника. Сегодня же тренерский штаб сборной Аргентины внедрил новую тактическую схему, исходя из его физических возможностей.

«Нынешний Месси не может забирать мяч из центра поля и пробегать через весь стадион, как пять лет назад. Но если команда дает ему отдохнуть при игре без мяча, а при владении находит его в удобной позиции, он выполнит остальную работу на высшем уровне», — говорит Сабалета. Эта стратегия после успеха в Катаре принесла свои плоды и на Кубке Америки 2024 года.

Согласно сообщению Goal.com, Пабло Сабалета особо отметил неизменную жажду побед сборной Аргентины. Команда не остановилась даже после серии из 39 матчей без поражений и завоевания титула чемпиона мира. Опытные лидеры и новые таланты в составе прилагают все усилия, чтобы помочь Месси.

Аналогичная ситуация наблюдается и в клубе «Интер Майами». В матчах MLS партнеры стараются бегать за Месси и создавать для него свободное пространство. Это помогает аргентинскому нападающему сохранять свои лучшие качества. По мнению Сабалеты, именно этот фактор может стать ключевым для достижения успеха на мундиале 2026 года.

Для справки: Лионель Месси является абсолютным рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира, проведя 26 игр. Если он примет участие в следующем турнире в Северной Америке, он сможет улучшить свой результат и стать одним из немногих капитанов в истории, дважды подряд поднявших над головой Кубок мира.