Травмирован ли Деклан Райс? Томас Тухель и сам футболист прояснили ситуацию

·2·Спорт
Травмирован ли Деклан Райс? Томас Тухель и сам футболист прояснили ситуацию

Стало известно состояние полузащитника сборной Англии и «Арсенала» Деклана Райса, который прихрамывал, покидая поле в открывающем матче чемпионата мира против Хорватии. Замена футболиста на 72-й минуте встречи, завершившейся победой со счетом 4:2, вызвала серьезное беспокойство у болельщиков и главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал это решение на послематчевой пресс-конференции. По словам немецкого специалиста, целью замены Райса была защита игрока от более серьезной травмы. По информации Goal.com, Тухель заметил дискомфорт в движениях футболиста и произвел замену, посоветовавшись с ним.

Комментарий Томаса Тухеля

«Деклан несколько раз неожиданно терял мяч, и я увидел, что ему некомфортно. Когда я спросил его, он сказал, что чувствует боль в нижней части спины и верхней части бедра. Я не хотел рисковать. Я никогда не хочу снимать Деклана с игры, но в этот раз его нужно было уберечь. Думаю, Рис Джеймс достойно заменил его в полузащите и показал отличную игру», — отметил Томас Тухель.

Также тренер подчеркнул, что поговорил с футболистом в раздевалке, и Райс заверил его, что всё в порядке. По мнению наставника, это не является серьезной проблемой, и медицинский штаб в ближайшее время подготовит игрока к следующим матчам.

Что говорит сам футболист?

27-летний полузащитник и сам в беседе с журналистами заявил, что поводов для беспокойства нет. По его словам, эти боли преследуют его с конца сезона. Известно, что даже в составе «Арсенала», когда команда боролась за победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, Райс несколько недель выходил на поле с помощью специальных инъекций.

«Все в порядке, всё отлично. Это просто небольшие боли, которые беспокоили меня во второй половине сезона. Это была просто мера предосторожности. Я буду готов снова выйти на поле в следующем матче против сборной Ганы», — подчеркнул Деклан Райс в интервью телеканалу ITV.

Напомним, в захватывающем матче против Хорватии сборная Англии проявила волю во втором тайме и одержала уверенную победу. Харри Кейн отметил, что игра команды в корне изменилась после указаний в перерыве, и футболисты смогли показать свою истинную силу.

АнглияАрсеналДеклан РайсТомас ТухельЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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