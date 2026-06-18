Ливерпуль обошел Ньюкасл на трансферном рынке: Виктор Муньос переходит в Энфилд

·52·Спорт
Ливерпуль обошел Ньюкасл на трансферном рынке: Виктор Муньос переходит в Энфилд

Английский клуб «Ливерпуль» очень близок к совершению своего первого крупного приобретения в летнее трансферное окно. «Мерсисайдцы» решили выплатить сумму отступных в размере 40 миллионов евро (34,6 миллиона фунтов), прописанную в контракте вингера «Осасуны» Виктора Муньоса. Об этом сообщает издание BBC. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

Этот трансфер важен для «Ливерпуля» не только с точки зрения усиления состава, но и в плане победы в конкурентной борьбе. Дело в том, что за 22-летнего испанского таланта серьезно боролся и «Ньюкасл Юнайтед». Однако «красные» сработали оперативно и сумели оставить «сорок» позади в трансферной гонке.

Первое приобретение эры Ираолы

Ожидается, что Виктор Муньос станет первым трансфером под руководством нового главного тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы. Испанский специалист, возглавивший команду в начале этого месяца, высоко оценил возможности своего соотечественника. Скорость Муньоса, навыки дриблинга и способность играть на нескольких позициях в атаке полностью соответствуют тактическим схемам Ираолы.

В настоящее время футболист находится в США в составе сборной Испании для участия в чемпионате мира. Руководство «Ливерпуля», стремясь быстрее завершить сделку, отправило медицинский персонал за океан. Этот шаг призван ускорить процесс трансфера и предотвратить возможные препятствия.

Для «Ньюкасла» это стало неожиданным ударом. После продажи Энтони Гордона в «Барселону» команда видела в Муньосе основного кандидата на его замену. По сообщениям, представители «Ньюкасла» достигли финальной стадии переговоров с игроком, однако предложение «Ливерпуля» о полной выплате суммы отступных в корне изменило ситуацию.

По данным Goal.com, руководство «Осасуны» не против сделки с «Ливерпулем», так как английский клуб воспользовался пунктом в контракте, минуя процесс переговоров. Теперь «Ньюкасл» вынужден рассматривать другие варианты для усиления своей линии атаки.

В прошлом сезоне Виктор Муньос привлек внимание многих грандов своими яркими выступлениями в Ла Лиге. Его переход в английскую Премьер-лигу, несомненно, откроет новую страницу в его карьере. Болельщики «Ливерпуля» же надеются с новым тренером и новым нападающим вернуться в борьбу за чемпионство в следующем сезоне.

ЛиверпульТрансферВиктор МуньосПремьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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