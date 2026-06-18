Дебют Томаса Тухеля: Англия обыграла Хорватию на старте ЧМ-2026

Сборная Англии под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля начала свой первый официальный матч победой. В открывающем матче группового этапа ЧМ-2026 «Три льва», противостоявшие хорватам, одержали победу со счетом 4:2, доказав, что являются одним из главных фаворитов турнира. Однако эта победа не была легкой для англичан, а проблемы в оборонительной линии команды не остались незамеченными специалистами. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первый тайм матча был богат на неожиданные события. Хотя Гарри Кейн открыл счет с пенальти, Хорватия быстро ответила. По сообщению Goal.com, решение Томаса Тухеля поставить в стартовый состав Джона Стоунза и Эзри Конса вместо Марка Гехи не оправдалось. Именно из-за ошибки Стоунза Мартин Батурина сумел сравнять счет. Несмотря на то, что Гарри Кейн оформил дубль после углового, до перерыва Петар Муса снова восстановил равновесие.

«Магия» Тухеля в перерыве и второй тайм

Что именно Томас Тухель сказал футболистам в раздевалке во время перерыва, пока остается тайной. Сам тренер заявил, что просто попросил «играть смелее», однако изменения на поле свидетельствуют о более серьезном разговоре. Во втором тайме Англия начала действовать с совершенно иным настроем и полностью взяла игру под свой контроль.

Джуд Беллингем в начале второго тайма продемонстрировал свое мастерство, вновь выведя команду вперед. Звезда «Реал Мадрида», несмотря на сопротивление защитника соперника, точно отправил мяч в угол ворот. После этого вратарь Хорватии Доминик Ливакович с помощью ряда сложных сейвов спас свою команду от неизбежных голов, но и он не смог отразить очередную атаку англичан в конце матча.

Вышедшие на замену Букайо Сака и Маркус Рэшфорд поставили финальную точку в игре. После передачи Сака Рэшфорд на 85-й минуте забил четвертый гол, украсив дебют Тухеля победой. Тем не менее, эксперты критикуют беспорядок в защите Англии и трудности с контролем игры в моменты, когда Деклан Райс получил травму.

Эта победа имеет стратегическое значение для Англии, но стало очевидно, что Тухелю еще предстоит много работы на пути к чемпионству. Несмотря на высокий атакующий потенциал команды, пробелы в защите могут дорого обойтись в матчах против более сильных соперников. В течение следующих пяти недель англичане постараются устранить эти проблемы.