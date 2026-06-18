Европейские гранды вступили в борьбу за 19-летнюю Лизу Баум

Трансферный рынок в женском футболе становится все более раскаленным. В этом сезоне в центре внимания находятся не только такие звезды, как Алексия Путельяс или Сэм Кер, но и молодые таланты с блестящим будущим. Вингер немецкого клуба «РБ Лейпциг» 19-летняя Лиза Баум в настоящее время стала главной трансферной целью для ведущих команд Европы. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно сообщению издания Bild, немецкий клуб готовится получить крупную сумму отступных за свою талантливую футболистку. В настоящее время серьезный интерес к Баум проявляют такие команды, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Бавария» и «Манчестер Сити». Однако сообщается, что в этой гонке явным лидером является лондонский «Арсенал».

От Танзании до вершин немецкого футбола

Лиза Баум родилась в Танзании; ее отец — немец, а мать — танзанийка. В четырехлетнем возрасте она переехала с семьей в Германию. Ее страсть к футболу началась с игры в мяч вместе с братом Деннисом. К сожалению, брат погиб в автокатастрофе в возрасте 17 лет. Каждый раз, выходя на поле, Баум чтит память брата: на ее бутсах написаны его инициалы, а на напульснике — специальная цитата.

Баум начинала свою карьеру в местных немецких клубах и какое-то время была единственной девушкой, игравшей за команду «ЦСВ Пансдорф». Позже она присоединилась к академии «Гамбурга» и уже в 15 лет подписала с этим клубом профессиональный контракт. Ее стиль игры и скорость привлекли внимание скаутов «РБ Лейпциг», где она смогла полностью раскрыть свой потенциал.

Другие молодые звезды на трансферном рынке

Помимо Лизы Баум, в центре трансферного внимания находятся и другие молодые таланты женского футбола. В частности, нападающая сборной Швеции Фелиция Шредер, забившая 30 голов в прошлом сезоне, стала причиной рекордного предложения от «Челси». Также Эрика Паркинсон, самый молодой представитель сборной Англии, близка к переходу в американскую лигу НВСЛ.

Для узбекских любителей футбола подобные трансферы в женском футболе представляют интерес, так как в последние годы в нашей стране также растет внимание к женскому футболу. Борьба европейских грандов за молодых талантов свидетельствует о том, что коммерческий и профессиональный уровень этого вида спорта вышел на новый этап.

Ожидается, что переход Лизы Баум в такой клуб, как «Арсенал» или «Барселона», станет поворотным моментом в ее карьере. На данный момент руководство «РБ Лейпциг» рассматривает все предложения перед принятием окончательного решения. Талант Баум и ее действия на поле, несомненно, сделают ее одной из будущих звезд не только немецкого, но и мирового женского футбола.