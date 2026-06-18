Талант «Тоттенхэма» Лука Вушкович: дисциплина как у Криштиану Роналду и интерес «Баварии»

Молодой защитник Лука Вушкович, которого подписал лондонский «Тоттенхэм», продолжает привлекать внимание европейского футбольного сообщества. После успешного периода аренды в немецком «Гамбурге» говорят о том, что будущее 19-летнего хорвата выглядит блестящим, а его стиль игры обладает чертами, присущими легендам мирового футбола. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший главный тренер «Унион Берлин» Ненад Бьелица высоко оценил талант молодого защитника, сравнив его с одним из сильнейших нападающих мира Криштиану Роналду. По мнению Бьелицы, Вушковича с португальской звездой объединяет не только физическая форма, но и профессиональный подход к футболу.

Трудолюбие как у Роналду

В интервью изданию Sport Bild Бьелица особо остановился на психологической подготовке Вушковича. «Меня поражают его смелость на поле, хладнокровие при работе с мячом и решительность в единоборствах. В нем есть то качество, которое вывело Криштиану Роналду на вершину: жить футболом 24 часа в сутки», — отметил специалист.

Согласно данным, Лука Вушкович дебютировал в высшем дивизионе Хорватии уже в 16 лет и с того момента выделялся своей высокой концентрацией. Несмотря на позицию защитника, его жажда побед и работа над собой привлекли внимание многих скаутов.

«Бавария» и планы на будущее

Футболист, имеющий контракт с «Тоттенхэмом» до 2030 года, в ближайшее время вернется в расположение лондонского клуба. Однако Ненад Бьелица видит его в будущем в составе мюнхенской «Баварии». По его словам, Вушкович уже достиг уровня, позволяющего выступать за величайшие клубы мира.

По сообщению Goal.com, Вушкович в настоящее время выступает в составе молодежной сборной Хорватии на чемпионате мира. Этот турнир, несомненно, поспособствует дальнейшему росту его трансферной стоимости и усилению интереса со стороны других ведущих команд Европы.

Для руководства «Тоттенхэма» это станет серьезным испытанием. С одной стороны, клуб хочет сохранить в составе будущую звезду, с другой — может быть вынужден рассматривать выгодные предложения из Премьер-лиги Англии и других чемпионатов. Пока лондонцы планируют готовить футболиста к основной команде.