Трогательный пост Аббосбека Файзуллаева после исторического гола

·1·Спорт
Трогательный пост Аббосбека Файзуллаева после исторического гола

Забив гол в ворота Колумбии в дебютном матче ЧМ-2026 и открыв новую страницу в истории узбекского футбола, Аббосбек Файзуллаев поделился своими самыми яркими впечатлениями с болельщиками в социальных сетях.

Игрок турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и национальной сборной опубликовал на своей официальной странице в Instagram серию фотографий с исторического матча, прошедшего на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике. Этот пост за короткое время завоевал любовь и внимание тысяч поклонников.

Смысл за фотографиями: уважение к отцу и великие мечты

Фотографии, опубликованные Аббосбеком, — это не просто кадры игры, в них воплощены глубокие чувства:

  • Исторические моменты: Основную часть поста составили самые напряженные и эмоциональные минуты матча против Колумбии.

  • Дорогой кадр: Среди снимков было и старое, ценное фото отца Аббосбека на фоне футбольного стадиона. Это указывает на то, насколько важна была поддержка семьи в достижении футболистом нынешнего уровня.

  • Итоговая философия: На последнем фото серии была представлена известная звучная цитата на английском языке: «Большие мечты требуют огромных жертв».

Талантливый футболист не стал писать лишних комментариев к этому трогательному и осмысленному посту. Он завершил свою мысль всего одним словом: «Без слов».

Двойной рекорд Файзуллаева на ЧМ-2026

Независимо от результата матча против Колумбии 18 июня (1:3), 22-летний Аббосбек Файзуллаев навечно вписал свое имя в летописи мирового футбола по двум показателям:

Тип рекорда

Установленный показатель

Исторический первый гол

Автор первого гола Узбекистана в финальной стадии чемпионатов мира (60-я минута).

Антропометрический рекорд

Самый низкорослый футболист забивший гол головой на Мундиалях в новом веке (XXI век).

Признание болельщиков и экспертов:

Смелость Аббосбека на поле и скромность за его пределами делают его любимым футболистом не только в Узбекистане, но и во всем мире. Этот пост вновь доказал, какой тяжелый труд и самоотверженность стоят за настоящими победами и мечтами.

Впереди наших представителей ждет матч против Португалии. Желаем национальной сборной и Аббосбеку Файзуллаеву сил и энергии на пути к новым историческим голам и победам!

Аббосбек ФайзуллаевСборная УзбекистанаЧМ-2026БашакшехирФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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