Трогательный пост Аббосбека Файзуллаева после исторического гола
Забив гол в ворота Колумбии в дебютном матче ЧМ-2026 и открыв новую страницу в истории узбекского футбола, Аббосбек Файзуллаев поделился своими самыми яркими впечатлениями с болельщиками в социальных сетях.
Игрок турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и национальной сборной опубликовал на своей официальной странице в Instagram серию фотографий с исторического матча, прошедшего на легендарном стадионе «Ацтека» в Мексике. Этот пост за короткое время завоевал любовь и внимание тысяч поклонников.
Смысл за фотографиями: уважение к отцу и великие мечты
Фотографии, опубликованные Аббосбеком, — это не просто кадры игры, в них воплощены глубокие чувства:
Исторические моменты: Основную часть поста составили самые напряженные и эмоциональные минуты матча против Колумбии.
Дорогой кадр: Среди снимков было и старое, ценное фото отца Аббосбека на фоне футбольного стадиона. Это указывает на то, насколько важна была поддержка семьи в достижении футболистом нынешнего уровня.
Итоговая философия: На последнем фото серии была представлена известная звучная цитата на английском языке: «Большие мечты требуют огромных жертв».
Талантливый футболист не стал писать лишних комментариев к этому трогательному и осмысленному посту. Он завершил свою мысль всего одним словом: «Без слов».
Двойной рекорд Файзуллаева на ЧМ-2026
Независимо от результата матча против Колумбии 18 июня (1:3), 22-летний Аббосбек Файзуллаев навечно вписал свое имя в летописи мирового футбола по двум показателям:
Тип рекорда
Установленный показатель
Исторический первый гол
Автор первого гола Узбекистана в финальной стадии чемпионатов мира (60-я минута).
Антропометрический рекорд
Самый низкорослый футболист забивший гол головой на Мундиалях в новом веке (XXI век).
Признание болельщиков и экспертов:
Смелость Аббосбека на поле и скромность за его пределами делают его любимым футболистом не только в Узбекистане, но и во всем мире. Этот пост вновь доказал, какой тяжелый труд и самоотверженность стоят за настоящими победами и мечтами.
Впереди наших представителей ждет матч против Португалии. Желаем национальной сборной и Аббосбеку Файзуллаеву сил и энергии на пути к новым историческим голам и победам!
…