Рубен Диаш: Шумиха вокруг Криштиану Роналду для нас не новость

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал критику в адрес капитана команды Криштиану Роналду после неудачного старта на Кубке наций. Центральный защитник «Манчестер Сити» подчеркнул, что внешнее давление и шум в СМИ не могут помешать общей цели команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сборная Португалии в первом матче группы К сыграла вничью 1:1 с командой ДР Конго. Португальцы вышли вперед благодаря раннему голу Жоау Невеша, однако незадолго до конца первого тайма пропустили ответный мяч от Йоане Виссы. Этот результат вызвал резкое недовольство болельщиков и бывших футболистов.

Капитан в центре критики

Неслучайно основной удар критики пришелся на 41-летнего Криштиану Роналду. Опытный нападающий не смог проявить свою эффективность в этом матче, увеличив свою безголевую серию на Кубках наций до 10 игр. Несмотря на это, Рубен Диаш встал на защиту капитана.

"Критика не направлена только на одного игрока. Крис находится в центре внимания, но в такие моменты все оказываются под пристальным наблюдением. Я не вижу здесь ничего необычного; с тех пор как я пришел в сборную, ситуация такая, и так будет и дальше. Для нас это не новость", — отметил Рубен Диаш.

По словам защитника, различные догадки и обсуждения в социальных сетях не влияют на внутреннюю атмосферу в команде. Коллектив сплочен вокруг единой цели — мечты о чемпионстве — и старается не обращать внимания на внешние факторы.

Дисциплина и тактические ошибки

Говоря об анализе матча, звезда «Манчестер Сити» признал, что Португалия утратила дисциплину в ходе игры. По его мнению, после быстрого гола в команде наступило состояние самоуспокоенности, что дало сопернику возможность проявить себя.

"Мы хорошо начали матч, в те моменты чувствовалась огромная энергия. Однако позже мы расслабились и потеряли дисциплину. Это сделало нас менее эффективными, и мы не смогли напугать соперника. Динамика игры стала странной. Мы это прекрасно осознаем и смотрим в будущее только с позитивом", — добавил защитник.

Напомним, что в этом матче Криштиану Роналду установил рекорд, став самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в истории Кубков наций. Теперь ожидается, что Португалия будет серьезно бороться за восстановление своих позиций и выход из группы в следующих турах.