Аббосбек: «На разминке я почувствовал себя как в кино»

·32·Спорт
Аббосбек: «На разминке я почувствовал себя как в кино»

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) организовала эксклюзивное интервью с игроком национальной сборной и автором исторического гола Аббосбеком Файзуллаевым В ходе беседы талантливый полузащитник рассказал о том, как он справился с волнением перед первым матчем на чемпионате мира (ЧМ-2026) и что вдохновляло его на поле.

«Как только игра начинается, все эмоции отключаются»

Аббосбек так описал первые минуты перед выходом на поле и свои внутренние переживания:

«Честно говоря, первые 10–15 минут разминки я был сам не свой. Я не могу описать эти чувства, но было ощущение, будто я попал в кино. Затем, спустя эти 10–15 минут, это прошло».

«А когда игра начинается, все волнения отключаются. Поэтому на самом поле мандража уже не было. Я был готов к матчу, ведь я очень ждал этой игры. Я понимал, что за мной следят миллионы наших соотечественников, на стадионе был мой отец — я просто обязан был показать хороший футбол. Как я уже сказал, после первых минут разминки всё прошло».

3 главных фактора, помогших Файзуллаеву побороть волнение

Несмотря на молодой возраст, Аббосбек смог профессионально справиться с колоссальным давлением на крупном турнире. Основную роль сыграли следующие факторы:

  • Профессиональный подход: Сильное волнение в начале тренировки, напоминавшее «кинокадры», длилось всего 15 минут. С первым свистком арбитра футболист полностью сосредоточился на своих задачах.

  • Доверие народа: Взоры и надежды миллионов узбекистанцев, следящих за игрой через экраны, дали молодому футболисту не только чувство ответственности, но и огромную силу.

  • Поддержка семьи (присутствие отца на стадионе): Для Аббосбека, который ранее выражал почтение отцу в своем Instagram, поддержка папы непосредственно на стадионе «Ацтека» в Мексике стала высшим источником мотивации.

Следующее большое испытание: матч против Португалии

Исторический дебютный матч против Колумбии (1:3) остался позади. Теперь сборную Узбекистана ждет один из самых серьезных соперников в группе «С»:

  • Матч: Португалия — Узбекистан (ЧМ-2026, 2-й тур)

  • Дата: 23 июня, вторник

После гола в ворота Колумбии все болельщики ждут от Аббосбека Файзуллаева и всей национальной сборной содержательной и смелой игры в матче 23 июня. Желаем нашим представителям больших побед в предстоящем поединке!

Аббосбек ФайзуллаевАссоциация футбола УзбекистанаМехикоЧигилёзди
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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