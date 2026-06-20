Андерсон в «горожанах»: самый дорогой трансфер в истории «Сити»?!

·36·Спорт
Андерсон в «горожанах»: самый дорогой трансфер в истории «Сити»?!

На футбольном трансферном рынке появилась очередная сенсационная новость. Центральный полузащитник клуба «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон очень близок к продолжению карьеры в «Манчестер Сити».

«Пурпле Панел» сообщает, что клубы достигли полного соглашения по трансферу.

Невероятные цифры и исторический контракт

Если эта сделка будет официально подтверждена, она изменит историю не только «Сити», но и всей английской Премьер-лиги (АПЛ):

  • Стоимость трансфера: 138 миллионов евро.

  • Статус рекорда: Самая дорогая покупка в истории «Манчестер Сити» (рекорд Джека Грилиша будет побит).

  • Рекорд АПЛ: Второй по стоимости трансфер в истории лиги.

  • Срок контракта: 5 лет (с возможностью продления еще на 1 сезон).

  • Медицинский осмотр: Ожидается, что футболист в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр в США.

Хотя футбольный мир развивается стремительно, к этой новости стоит отнестись с осторожностью. Причина в том, что страница «Пурпле Панел» в социальных сетях известна распространением сатирических, пародийных или сильно преувеличенных «инсайдов». Эллиот Андерсон — талантливый игрок, однако ставка Энцо Марески в 138 миллионов евро больше напоминает красивый футбольный мем, чем реальность. Если этот трансфер станет правдой, «Сити» взорвет настоящую бомбу года!

Показатели Андерсона в прошлом сезоне

23-летний футболист в прошлом сезоне стабильно выступал за «Ноттингем Форест» и стал одной из ключевых фигур команды:

Показатель

Статистика

Матчей

50

Забитых голов

4

Голевых передач (ассистов)

5

В ближайшие дни станет окончательно ясно, насколько эта новость правдива или же она останется просто трансферным слухом. Оставайтесь с нами!

Манчестер СитиЭллиот АндерсонНоттингем ФорестДжек ГрилишЭнцо Мареска
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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