Томас Тухель не хочет рисковать Букайо Сака: планы на игру с Ганой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель намекнул, что один из лидеров команды Букайо Сака может не выйти в стартовом составе в предстоящем матче против Ганы в рамках группового этапа чемпионата мира. Нападающий «Арсенала» вышел на замену в первой игре турнира, в которой Англия одержала победу над Хорватией (4:2), и отметился голевой передачей, однако его физическое состояние заставляет тренерский штаб проявлять осторожность. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как стало известно, 24-летний вингер долгое время страдает от проблем, связанных с травмой ахиллова сухожилия. По информации Goal.com, футболист играл с болями в составе «Арсенала» на заключительном отрезке Премьер-лиги, но Томас Тухель не намерен подвергать его здоровье риску на ранних стадиях турнира. Тренер хочет, чтобы Сака полностью восстановился к этапу плей-офф.

Стратегия Тухеля и конкуренция в составе

Говоря о состоянии Букайо Сака, Томас Тухель отметил, что уровень его подготовки улучшается с каждым днем. «Букайо готов, и он становится всё лучше. Думаю, к последнему матчу в группе он будет готов действовать в полную силу», — заявил немецкий специалист. Такой подход отличается от стиля Микеля Артеты, так как наставник «Арсенала» обычно предпочитает держать информацию о медицинском состоянии игроков в секрете.

Глубина состава в линии атаки сборной Англии позволяет Тухелю принимать подобные решения. В частности, ожидается, что на правом фланге в старте появится Нони Мадуэке. Кроме того, высокая форма других нападающих придает уверенности тренеру. Например, Иван Тони недавно оформил хет-трик в закрытом контрольном матче, подтвердив свои серьезные претензии на место в основе.

Сборная Англии встретится с Ганой во вторник на стадионе в Бостоне. Гана в первом туре обыграла Панаму со счетом 1:0 и вступила в борьбу за лидерство в группе. «Черные звезды» известны своей физической мощью и дисциплинированной обороной, что обещает стать серьезным испытанием для Англии.

Если Англия одержит вторую победу подряд, она досрочно обеспечит себе выход в 1/16 финала. Это позволит Тухелю провести еще более масштабную ротацию в последнем матче группы и дать отдых основным звездам, включая Букайо Сака. На данный момент вероятность того, что болельщики снова увидят звезду «Арсенала» на скамейке запасных, весьма высока.