Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выступил с неожиданным заявлением. По мнению специалиста, нападающий сборной Аргентины и «Атлетико Мадрид» Хулиан Альварес является футболистом, который лучше всего подходит под его игровой стиль и тактические взгляды. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на издание КОПЭ. Goal.com сообщает в своей новости.

Наставник чемпионов Европы отметил, что если бы у него была возможность, он бы обязательно привлек Альвареса в состав Испании. Де ла Фуэнте не скрыл, что ставит аргентинского форварда выше не только Лионеля Месси, но и таких звезд мирового уровня, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор из «Реал Мадрида».

Тактический выбор и старые споры

Эта «связь» между Луисом де ла Фуэнте и Хулианом Альваресом не нова. В 2022 году в ходе голосования за приз ФИФА Те Бест тренер удивил всех, поставив Альвареса на первое место. Тогда многие обвиняли специалиста в игнорировании Лионеля Месси, однако тренер твердо защищал свое решение.

«Я не ошибся тогда. Хулиан Альварес идеально подходит под мои идеи о футболе. Он стал бы очень важной фигурой в нашей системе», — так объяснил тренер свой выбор. По его словам, трудолюбие нападающего и его универсальность на поле идеально вписываются в нынешние игровые схемы сборной Испании.

В настоящее время в линии атаки сборной Испании действуют такие футболисты, как Микель Оярсабаль. Однако Де ла Фуэнте уверен, что игрок профиля Альвареса вывел бы атакующий потенциал команды на новый уровень. Признавая мастерство Мбаппе и Винисиуса Жуниора, тренер заявил, что с тактической точки зрения все равно отдает предпочтение аргентинцу.

Почему именно Хулиан Альварес?

После того как Хулиан Альварес выиграл все возможные трофеи в составе «Манчестер Сити», в текущем сезоне он перешел в «Атлетико Мадрид». Его неутомимая активность на поле, прессинг защитников и гибкость в командной игре привлекают многих тренеров.

Для болельщиков футбола в Узбекистане этот трансфер и мнение тренера также интересны, так как испанская футбольная школа и споры вокруг Ла Лиги имеют большую аудиторию в стране. Столь смелые высказывания Де ла Фуэнте вновь доказывают, что в испанском футболе акцент делается больше на исполнителей, подходящих под систему, чем на индивидуальных звезд.

В заключение стоит отметить, что когда Луиса де ла Фуэнте критиковали за то, что он не проголосовал за Месси, он ответил: «Я не был пьян, мне просто нравится Хулиан. Он чемпион мира и великолепный игрок». Похоже, что и сегодня позиция тренера по этому вопросу не изменилась.