Ливерпуль готов предложить 100 миллионов евро за Яна Диоманде

Английский клуб «Ливерпуль» находится на пороге очередного громкого шага на трансферном рынке. Мерсисайдцы выразили готовность заплатить рекордную сумму в размере 86 миллионов фунтов стерлингов (примерно 100 миллионов евро) за талантливого нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. Этот шаг является частью стратегии по радикальному обновлению атакующей линии команды. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Руководство клуба рассматривает игрока сборной Кот-д'Ивуара как основного кандидата на замену многолетнему лидеру команды Мохамеду Салаху. По информации издания Ливерпуль Эчо, переговоры между «Ливерпулем» и «РБ Лейпциг» значительно активизировались в четверг. Если этот трансфер состоится, Диоманде станет одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.

Сопротивление «Лейпцига» и стоимость трансфера

По предварительным данным, немецкий клуб отклонил первое официальное предложение «Ливерпуля». «РБ Лейпциг» намерен сохранить своего 19-летнего таланта и предлагает ему новый контракт. Немецкая команда планирует включить в соглашение огромную сумму отступных, чтобы защитить рыночную стоимость футболиста.

Хотя отношения между двумя клубами остаются очень хорошими после трансферов Наби Кейты, Ибраима Конате и Доминика Собослаи, представитель Бундеслиги на этот раз не намерен легко уступать. Как пишет Goal.com, «РБ Лейпциг» запрашивает за свой ценный актив сумму в районе 130 миллионов евро (112 миллионов фунтов). Только при предложении такой суммы они могут рассмотреть возможность отпускать футболиста.

Эпоха после Салаха и план нового тренера

Значимость этого трансфера для «Ливерпуля» крайне высока. Легендарный нападающий команды Мохамед Салах объявил об уходе из расположения мерсисайдцев по окончании текущего сезона. Заполнение вакансии египетской звезды, которая была лучшим бомбардиром команды в восьми из девяти сезонов, является приоритетной задачей для нового главного тренера Андони Ираолы.

Испанский специалист, занявший место Арне Слота, начал формировать в команде агрессивный и атакующий стиль игры. Ян Диоманде в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 9 голевых передач в 33 матчах, доказав, что идеально вписывается в тактические схемы Ираолы. В настоящее время футболист выступает в составе сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира, привлекая внимание многих грандов своей яркой игрой.

Если «Ливерпуль» выплатит ожидаемую сумму, Диоманде поднимется на третье место в списке самых дорогих трансферов клуба. На данный момент в этом списке лидируют Флориан Виртц (116 млн фунтов) и обладатель рекорда британского футбола Александр Исак (125 млн фунтов).