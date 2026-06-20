Кубок новой международной организации — «Ворлд Боксинг» проходящий в китайском городе Гуйян, подошел к своей решающей стадии. Согласно официальным данным Федерации бокса Узбекистана, представители узбекской школы бокса одержали абсолютное численное преимущество на финальном этапе турнира.

В данном соревновании, в котором приняли участие многие сильные страны мира, вы можете ознакомиться в следующей таблице с тем, сколько спортсменов от каждого государства завоевали право бороться за главный приз:

Рейтинг финалистов кубка «Ворлд Боксинг»

Страны Количество финалистов Положение и статус Узбекистан 7 человек Лидер турнира! Претендует на золото с самым многочисленным составом Китай 6 человек Достойно конкурирует в качестве хозяина турнира Казахстан 5 человек Традиционно замыкает тройку лидеров Франция 4 человека Лучший результат среди стран европейского континента Индия 4 человека Подтвердила рост последних лет и в финале Бразилия 3 человека Главная надежда Южной Америки на турнире Англия 2 человека Двое британских представителей выйдут на ринг США 2 человека Основная ударная сила Северной Америки Италия 2 человека Очередные представители европейского бокса Азербайджан 1 человек Единственный финалист кавказской школы Болгария 1 человек Максимальный результат при ограниченном составе Германия 1 человек Немецкий боксер поборется за золото Канада 1 человек Один из неожиданных участников финала Тайбэй 1 человек Еще один представитель Азии в борьбе за медали

Геополитическое превосходство (Короли ринга): Вся тройка лидеров, выведшая больше всего боксеров в финальную стадию (Узбекистан, Китай и Казахстан), представлена странами Азиатского континента. В частности, выход семи наших соотечественников в финал наглядно демонстрирует, что позиции и потенциал узбекского бокса в мире по-прежнему находятся на самом высоком уровне.

Впереди нас ждут напряженные и бескомпромиссные финальные бои. Желаем всем нашим боксерам, защищающим честь Родины, завоевать золотые медали и громко прозвучать гимном Узбекистана на ринге в Гуйяне! Узбекистан, вперед!