Кубок мира: Узбекистан на первом месте по количеству финалистов

·57·Спорт
Кубок мира: Узбекистан на первом месте по количеству финалистов

Кубок новой международной организации — «Ворлд Боксинг» проходящий в китайском городе Гуйян, подошел к своей решающей стадии. Согласно официальным данным Федерации бокса Узбекистана, представители узбекской школы бокса одержали абсолютное численное преимущество на финальном этапе турнира.

В данном соревновании, в котором приняли участие многие сильные страны мира, вы можете ознакомиться в следующей таблице с тем, сколько спортсменов от каждого государства завоевали право бороться за главный приз:

Рейтинг финалистов кубка «Ворлд Боксинг»

Страны

Количество финалистов

Положение и статус

Узбекистан

7 человек

Лидер турнира! Претендует на золото с самым многочисленным составом

Китай

6 человек

Достойно конкурирует в качестве хозяина турнира

Казахстан

5 человек

Традиционно замыкает тройку лидеров

Франция

4 человека

Лучший результат среди стран европейского континента

Индия

4 человека

Подтвердила рост последних лет и в финале

Бразилия

3 человека

Главная надежда Южной Америки на турнире

Англия

2 человека

Двое британских представителей выйдут на ринг

США

2 человека

Основная ударная сила Северной Америки

Италия

2 человека

Очередные представители европейского бокса

Азербайджан

1 человек

Единственный финалист кавказской школы

Болгария

1 человек

Максимальный результат при ограниченном составе

Германия

1 человек

Немецкий боксер поборется за золото

Канада

1 человек

Один из неожиданных участников финала

Тайбэй

1 человек

Еще один представитель Азии в борьбе за медали

Геополитическое превосходство (Короли ринга):

Вся тройка лидеров, выведшая больше всего боксеров в финальную стадию (Узбекистан, Китай и Казахстан), представлена странами Азиатского континента. В частности, выход семи наших соотечественников в финал наглядно демонстрирует, что позиции и потенциал узбекского бокса в мире по-прежнему находятся на самом высоком уровне.

Впереди нас ждут напряженные и бескомпромиссные финальные бои. Желаем всем нашим боксерам, защищающим честь Родины, завоевать золотые медали и громко прозвучать гимном Узбекистана на ринге в Гуйяне! Узбекистан, вперед!

УзбекистанКитайКазахстанФранцияИндия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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