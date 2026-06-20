Кубок мира: Узбекистан на первом месте по количеству финалистов
Кубок новой международной организации — «Ворлд Боксинг» проходящий в китайском городе Гуйян, подошел к своей решающей стадии. Согласно официальным данным Федерации бокса Узбекистана, представители узбекской школы бокса одержали абсолютное численное преимущество на финальном этапе турнира.
В данном соревновании, в котором приняли участие многие сильные страны мира, вы можете ознакомиться в следующей таблице с тем, сколько спортсменов от каждого государства завоевали право бороться за главный приз:
Рейтинг финалистов кубка «Ворлд Боксинг»
Страны
Количество финалистов
Положение и статус
Узбекистан
7 человек
Лидер турнира! Претендует на золото с самым многочисленным составом
6 человек
Достойно конкурирует в качестве хозяина турнира
5 человек
Традиционно замыкает тройку лидеров
4 человека
Лучший результат среди стран европейского континента
Индия
4 человека
Подтвердила рост последних лет и в финале
Бразилия
3 человека
Главная надежда Южной Америки на турнире
Англия
2 человека
Двое британских представителей выйдут на ринг
США
2 человека
Основная ударная сила Северной Америки
Италия
2 человека
Очередные представители европейского бокса
Азербайджан
1 человек
Единственный финалист кавказской школы
Болгария
1 человек
Максимальный результат при ограниченном составе
Германия
1 человек
Немецкий боксер поборется за золото
Канада
1 человек
Один из неожиданных участников финала
Тайбэй
1 человек
Еще один представитель Азии в борьбе за медали
Геополитическое превосходство (Короли ринга):
Вся тройка лидеров, выведшая больше всего боксеров в финальную стадию (Узбекистан, Китай и Казахстан), представлена странами Азиатского континента. В частности, выход семи наших соотечественников в финал наглядно демонстрирует, что позиции и потенциал узбекского бокса в мире по-прежнему находятся на самом высоком уровне.
Впереди нас ждут напряженные и бескомпромиссные финальные бои. Желаем всем нашим боксерам, защищающим честь Родины, завоевать золотые медали и громко прозвучать гимном Узбекистана на ринге в Гуйяне! Узбекистан, вперед!
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