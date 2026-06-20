Кубок World Boxing: соперники наших боксеров в финале

·1·Спорт
Кубок World Boxing: соперники наших боксеров в финале

Завтра в китайском городе Гуйян начнется самая захватывающая часть Кубка World Boxing — финальные поединки. Сборная Узбекистана, прибывшая в мощном составе, выставит семерых представителей в борьбе за золотые медали.

Если обратить внимание на пары, нас ждут напряженные столкновения как в женской, так и в мужской категориях. В частности, традиционное дерби между местным и казахстанским боксерами в весе до 50 кг (поединок Джалилова и чемпиона мира Ташкенбая), а также бой олимпийского и чемпиона мира Абдумалика Халокова, несомненно, станут украшением всего турнира.

Полное и удобное расписание завтрашних исторических боев:

Весовая категория

Боксер из Узбекистана

Соперник и страна

Категория

-48 кг

Фарзона Фозилова

Джьоти (Индия)

Женщины

-50 кг

Асильбек Джалилов

Санжар Ташкенбай (Казахстан)

Мужчины

-57 кг

Нигина Октамова

Прачи (Индия)

Женщины

-60 кг

Абдумалик Халоков

Луис Габриэль (Бразилия)

Мужчины

-80 кг

Жавохир Умматалиев

Вандерлей Перейра (Бразилия)

Мужчины

-90 кг

Турабек Хабибуллаев

Исаак Окох (Англия)

Мужчины

+80 кг

Олтиной Сотимбоева

Илиан Жан (Китай)

Женщины

Регламент и время соревнований:

  • Начало боев: Завтра утром с 09:00 начала.

  • Порядок: Для удобства болельщиков все поединки будут разделены на две отдельные программы (сессии).

Желаем побед всем нашим юношам и девушкам, которые выйдут на ринг, чтобы вновь показать миру истинную силу узбекской школы бокса. Пусть золотые медали будут заслуженными, вперед, Узбекистан!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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