Кубок World Boxing: соперники наших боксеров в финале

Завтра в китайском городе Гуйян начнется самая захватывающая часть Кубка World Boxing — финальные поединки. Сборная Узбекистана, прибывшая в мощном составе, выставит семерых представителей в борьбе за золотые медали.

Если обратить внимание на пары, нас ждут напряженные столкновения как в женской, так и в мужской категориях. В частности, традиционное дерби между местным и казахстанским боксерами в весе до 50 кг (поединок Джалилова и чемпиона мира Ташкенбая), а также бой олимпийского и чемпиона мира Абдумалика Халокова, несомненно, станут украшением всего турнира.

Полное и удобное расписание завтрашних исторических боев:

Весовая категория Боксер из Узбекистана Соперник и страна Категория -48 кг Фарзона Фозилова Джьоти (Индия) Женщины -50 кг Асильбек Джалилов Санжар Ташкенбай (Казахстан) Мужчины -57 кг Нигина Октамова Прачи (Индия) Женщины -60 кг Абдумалик Халоков Луис Габриэль (Бразилия) Мужчины -80 кг Жавохир Умматалиев Вандерлей Перейра (Бразилия) Мужчины -90 кг Турабек Хабибуллаев Исаак Окох (Англия) Мужчины +80 кг Олтиной Сотимбоева Илиан Жан (Китай) Женщины

Регламент и время соревнований:

Начало боев: Завтра утром с 09:00 начала.

Порядок: Для удобства болельщиков все поединки будут разделены на две отдельные программы (сессии).

Желаем побед всем нашим юношам и девушкам, которые выйдут на ринг, чтобы вновь показать миру истинную силу узбекской школы бокса. Пусть золотые медали будут заслуженными, вперед, Узбекистан!