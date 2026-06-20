Кубок World Boxing: соперники наших боксеров в финале
Завтра в китайском городе Гуйян начнется самая захватывающая часть Кубка World Boxing — финальные поединки. Сборная Узбекистана, прибывшая в мощном составе, выставит семерых представителей в борьбе за золотые медали.
Если обратить внимание на пары, нас ждут напряженные столкновения как в женской, так и в мужской категориях. В частности, традиционное дерби между местным и казахстанским боксерами в весе до 50 кг (поединок Джалилова и чемпиона мира Ташкенбая), а также бой олимпийского и чемпиона мира Абдумалика Халокова, несомненно, станут украшением всего турнира.
Полное и удобное расписание завтрашних исторических боев:
Весовая категория
Боксер из Узбекистана
Соперник и страна
Категория
-48 кг
Фарзона Фозилова
Джьоти (Индия)
Женщины
-50 кг
Асильбек Джалилов
Санжар Ташкенбай (Казахстан)
Мужчины
-57 кг
Нигина Октамова
Прачи (Индия)
Женщины
-60 кг
Абдумалик Халоков
Луис Габриэль (Бразилия)
Мужчины
-80 кг
Жавохир Умматалиев
Вандерлей Перейра (Бразилия)
Мужчины
-90 кг
Турабек Хабибуллаев
Исаак Окох (Англия)
Мужчины
+80 кг
Олтиной Сотимбоева
Илиан Жан (Китай)
Женщины
Регламент и время соревнований:
Начало боев: Завтра утром с 09:00 начала.
Порядок: Для удобства болельщиков все поединки будут разделены на две отдельные программы (сессии).
Желаем побед всем нашим юношам и девушкам, которые выйдут на ринг, чтобы вновь показать миру истинную силу узбекской школы бокса. Пусть золотые медали будут заслуженными, вперед, Узбекистан!
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