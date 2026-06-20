Каземиро станет одноклубником Лионеля Месси: бразильская звезда договорилась с «Интер Майами»

·39·Спорт
Каземиро станет одноклубником Лионеля Месси: бразильская звезда договорилась с «Интер Майами»

Бывший опорный полузащитник сборной Бразилии и клуба «Манчестер Юнайтед» Каземиро близок к продолжению карьеры в американской лиге MLS. После многомесячных переговоров опытный футболист согласился перейти в команду «Интер Майами», где выступает Лионель Месси. Этот трансфер рассматривается как один из важнейших шагов флоридского клуба по усилению центральной линии. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По данным авторитетного инсайдера трансферного рынка Фабрицио Романо, Каземиро официально присоединится к рядам «розовых» после завершения чемпионата мира. Несмотря на серьезные предложения от другого гранда MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», а также от клубов Про-лиги Саудовской Аравии, бразильская звезда решила выбрать проект Майами. Напомним, что в июне Каземиро стал свободным агентом после истечения срока его контракта с «Манчестер Юнайтед».

Изменения в составе «Интер Майами»

Команда «Интер Майами» искала достойного кандидата на замену легендарному Серхио Бускетсу, который завершил карьеру по окончании сезона 2025 года. В то время как такие игроки, как Давид Айяла и Янник Брайт, пока не могут показать ожидаемую игру, приход такого опытного исполнителя, как Каземиро, должен восстановить баланс в команде.

Интересно, что Каземиро подпишет контракт с клубом без статуса «назначенного игрока» (Десигнатед Плаер). В настоящее время три таких места в «Интер Майами» заняты Лионелем Месси, Родриго де Паулем и Германом Бертераме. Согласно правилам MLS, клубы часто привлекают звезд высокого уровня сначала по обычному контракту, чтобы позже предложить им более выгодные сделки с повышенной зарплатой.

Поток звезд в MLS продолжается

Трансфер Каземиро — не единственная громкая новость в американском футболе. По информации Goal.com, ряд мировых звезд ведет переговоры с клубами MLS как раз в преддверии чемпионата мира. В частности, ожидаются следующие изменения:

  • Антуан Гризманн уже достиг соглашения с клубом «Орландо Сити»;
  • Роберт Левандовски близок к переходу в команду «Чикаго Файер»;
  • Леон Горецка также может продолжить карьеру именно в чикагском клубе.
В настоящее время Каземиро успешно выступает в составе сборной Бразилии. Его команда недавно одержала победу над Гаити со счетом 3:0, сделав важный шаг к плей-офф турнира. Присоединение футболиста к новому клубу послужит повышению престижа не только «Интер Майами», но и всего американского футбола.

Этот трансфер интересен тем, что он положит конец многолетнему соперничеству между Лионелем Месси и Каземиро (времен «Эль-Класико») и объединит их ради общей цели. Ожидается, что финансовые детали сделки будут раскрыты в ближайшее время.

КаземироИнтер МайамиЛионель МессиMLSТрансфер
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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