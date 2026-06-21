Борьба за лидерство в группе: стартовые составы Германии и Кот-д'Ивуара

·35·Спорт
Борьба за лидерство в группе: стартовые составы Германии и Кот-д'Ивуара

По ташкентскому времени в 01:00начнется центральный матч группы Э. Обе команды набрали по 3 очка в первом туре, и эта встреча в Торонто определит лидера группы.

Напомним, в 1-м туре немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1 , а сборная Кот-д'Ивуара одержала трудную и важную победу над Эквадором со счетом 1:0 .

Подтвержденные стартовые составы:

Германия

Кот-д'Ивуар

Мануэль Нойер (ВР)

Яхья Фофана (ВР)

Джонатан Та

Уилфрид Синго

Нико Шлоттербек

Жислен Конан

Натаниэль Браун

Эммануэль Агбаду

Йозуа Киммих

Одиллон Коссуну

Феликс Нмеча

Фрэнк Кесси

Александр Павлович

Инао Улай

Лерой Сане

Ибрагим Сангаре

Джамал Мусиала

Амад Диалло

Флориан Виртц

Усман Диоман

Кай Хавертц

Бонифас Бонни

Главные акценты перед матчем:

  • Атакующий потенциал: Германия после сокрушительного результата в первой игре (Мусиала, Виртц и Хавертц забивали в том матче) постарается сохранить высокий темп атаки.

  • Дисциплинированная оборона: «Слоны» намерены организованно обороняться, как в матче с Эквадором, и за счет физически мощного центра во главе с Фрэнком Кесси сбивать комбинации европейского гранда.

Победитель этого противостояния может досрочно обеспечить себе выход в плей-офф (1/16 финала) ЧМ-2026. Желаем командам красивой и результативной игры!

ГерманияСлоныТоронтоМануэль НойерФранк Кессие
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Разгром от «Летучих голландцев»: Швеция разгромлена со счетом 5:1Разгром от «Летучих голландцев»: Швеция разгромлена со счетом 5:1Сегодня, 00:17Кертис Джонс может перебраться в Серию А: запускается трансферная цепочкаКертис Джонс может перебраться в Серию А: запускается трансферная цепочкаСегодня, 00:14Мортен Юльманด์ попрощался со «Спортингом»: Рубен Аморим зовет его в «Милан»Мортен Юльманด์ попрощался со «Спортингом»: Рубен Аморим зовет его в «Милан»Вчера, 23:51Наставник Кот-д'Ивуара не боится Германии: «Наша цель — 1/16 финала!»Наставник Кот-д'Ивуара не боится Германии: «Наша цель — 1/16 финала!»Вчера, 23:51Килиан Мбаппе о Майкле Олисе: «Он игрок сегодняшнего и завтрашнего дня»Килиан Мбаппе о Майкле Олисе: «Он игрок сегодняшнего и завтрашнего дня»Вчера, 23:40Слухи прекратились: «Реал» сделал официальное заявление по Майклу ОлисеСлухи прекратились: «Реал» сделал официальное заявление по Майклу ОлисеВчера, 23:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана