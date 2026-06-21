Борьба за лидерство в группе: стартовые составы Германии и Кот-д'Ивуара

По ташкентскому времени в 01:00начнется центральный матч группы Э. Обе команды набрали по 3 очка в первом туре, и эта встреча в Торонто определит лидера группы.

Напомним, в 1-м туре немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1 , а сборная Кот-д'Ивуара одержала трудную и важную победу над Эквадором со счетом 1:0 .

Подтвержденные стартовые составы:

Германия Кот-д'Ивуар Мануэль Нойер (ВР) Яхья Фофана (ВР) Джонатан Та Уилфрид Синго Нико Шлоттербек Жислен Конан Натаниэль Браун Эммануэль Агбаду Йозуа Киммих Одиллон Коссуну Феликс Нмеча Фрэнк Кесси Александр Павлович Инао Улай Лерой Сане Ибрагим Сангаре Джамал Мусиала Амад Диалло Флориан Виртц Усман Диоман Кай Хавертц Бонифас Бонни

Главные акценты перед матчем:

Атакующий потенциал: Германия после сокрушительного результата в первой игре (Мусиала, Виртц и Хавертц забивали в том матче) постарается сохранить высокий темп атаки.

Дисциплинированная оборона: «Слоны» намерены организованно обороняться, как в матче с Эквадором, и за счет физически мощного центра во главе с Фрэнком Кесси сбивать комбинации европейского гранда.

Победитель этого противостояния может досрочно обеспечить себе выход в плей-офф (1/16 финала) ЧМ-2026. Желаем командам красивой и результативной игры!