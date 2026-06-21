Кертис Джонс может перебраться в Серию А: запускается трансферная цепочка

·1·Спорт
Кертис Джонс может перебраться в Серию А: запускается трансферная цепочка

Действующий чемпион Италии «Интер» проявляет серьезный интерес к трансферу полузащитника «Ливерпуля» Кертиса Джонса. Однако осуществление этого перехода зависит от сложных и взаимосвязанных процессов на европейском футбольном рынке, в частности, от завершения переговоров между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Goal.com

Согласно данным издания Goal.com, миланский клуб видит в Джонсе одну из своих будущих ключевых опорных точек. Однако для соблюдения финансового баланса «Интеру» сначала необходимо расстаться с Давиде Фраттези. Здесь главную роль играют клубы английской Премьер-лиги.

Трансферная цепочка: «Манчестер Сити» и Эллиот Андерсон

В настоящее время в центре трансферного рынка находится полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон. «Манчестер Сити» начал серьезную борьбу за 23-летнего футболиста. По сообщениям, рекордная сумма в 120 миллионов фунтов стерлингов, предложенная «горожанами», была отклонена руководством «Форест». Ноттингемский клуб требует за своего лидера сумму британского рекорда.

Если «Манчестер Сити» завершит этот трансфер, «Ноттингем Форест» получит значительную сумму наличных. По информации Gazzetta dello Sport, на эти средства «Форест» немедленно отправит предложение по полузащитнику «Интера» Давиде Фраттези. Стоимость трансфера итальянского футболиста оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Руководство «Интера», в частности Пьеро Аузилио и Джузеппе Маротта, планирует направить средства от продажи Фраттези непосредственно на трансфер Кертиса Джонса. «Ливерпуль» требует за своего воспитанника минимум 30 миллионов евро и определенный процент от будущей перепродажи. Ранее предложение «Интера» в размере 20 миллионов евро было отклонено мерсисайдцами.

Сам Кертис Джонс не против открыть новую страницу в своей карьере и попробовать себя в чемпионате Италии. Возможность регулярно выходить на поле в Лиге чемпионов в составе миланского клуба привлекает 23-летнего английского футболиста. Сейчас все стороны ждут «блокбастерного» соглашения между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Если эта трансферная цепочка сработает, это не только усилит составы клубов, но и повлияет на ценовой баланс на европейском футбольном рынке. Приход Джонса в «Интер» повысит креативность в центре поля, а «Ливерпуль» пополнит свой трансферный бюджет за счет продажи выпускника своей академии.

ИнтерЛиверпульМанчестер СитиТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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