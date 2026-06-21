Германия вырвала победу над Кот-д'Ивуаром на последних минутах

Сборная Германии в рамках группы Э квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1. В матче, прошедшем на стадионе в Торонто, африканцы первыми открыли счет, однако во втором тайме Германия переломила ход встречи. Дениз Ундав восстановил равновесие на 68-й минуте, а на 90+4-й минуте забил победный гол, принеся своей команде важные три очка.

На 30-й минуте встречи полузащитник Кот-д'Ивуара Франк Кессье забил гол, выведя свою команду вперед. До конца первого тайма Германия ответить не смогла. После перерыва немцы усилили давление и создали больше опасных моментов у ворот соперника. Эти усилия принесли результат на 68-й минуте: Дениз Ундав сравнял счет.

Когда казалось, что матч закончится вничью, Ундав снова вышел на передний план. На четвертой добавленной минуте он забил свой второй гол, обеспечив победу Германии. Таким образом, Кот-д'Ивуар долгое время сохранял шансы на получение очка, но в самом конце встречи упустил важный результат.

Преимущество Германии отразилось и в статистике. Немцы нанесли 16 ударов по воротам соперника, в то время как Кот-д'Ивуар нанес 9. По точности ударов счет составил 7:2. Владение мячом распределилось в пользу Германии — 55% против 45%.

Футболисты Германии выполнили 591 пас с точностью 90%. Кот-д'Ивуар зафиксировал 413 передач с точностью 85%. По угловым ударам немцы доминировали со счетом 8:3. Количество нарушений составило 5 у Германии и 7 у Кот-д'Ивуара. Желтых или красных карточек в матче не было. Один офсайд был зафиксирован у Кот-д'Ивуара, у Германии таких ситуаций не возникло.

После этой победы Германия набрала шесть очков в двух матчах, укрепив свое лидерство в группе. Кот-д'Ивуар после двух игр остался на втором месте с тремя очками.