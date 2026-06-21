UFC Вегас 119: турнир в Лас-Вегасе завершился — результаты всех боев

В городе Лас-Вегас (США) завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 119. Ознакомиться со всеми результатами этого вечера боев, богатого на нокауты и неожиданные сабмишены, вы можете в специальной таблице ниже.

Полные результаты турнира

Победитель Проигравший Раунд Способ победы Манел Капе Кёдзи Хоригучи 3-й раунд Технический нокаут (ТКО) Навахо Стерлинг Ион Куцелаба 2-й раунд Технический нокаут (ТКО) Кристиан Родригес Хайдар Амиль 1-й раунд Удушение (Субмиссион) Муртазали Магомедов Мелсик Багдасарян 1-й раунд Сабмишен (Субмиссион) Винисиус Оливейра Андре Фили 2-й раунд Технический нокаут (ТКО) Кевин Борхас Андре Лима 3-й раунд Единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28) Биас Мескита Мелисса Маллинс 1-й раунд Сабмишен (Субмиссион) Митч Рапозо Аллан Нассименто 3-й раунд Решение судей по очкам Гастон Боланьос Майкл Асвелл 3-й раунд Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) Леван Чохели Леон Шахбазян 1-й раунд Технический нокаут (ТКО) Луана Сантос Карол Роза 3-й раунд Решение по очкам (30-27, 30-27, 30-27) Шейн Коллинз Отар Танзилови 3-й раунд Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)

Напоминание о следующем турнире

Поклонникам UFC не придется долго ждать следующих боев. Очередной UFC Фигхт Нигхт турнир запланирован на 27 июня этого года.