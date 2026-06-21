UFC Вегас 119: турнир в Лас-Вегасе завершился — результаты всех боев

·60·Спорт
UFC Вегас 119: турнир в Лас-Вегасе завершился — результаты всех боев

В городе Лас-Вегас (США) завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 119. Ознакомиться со всеми результатами этого вечера боев, богатого на нокауты и неожиданные сабмишены, вы можете в специальной таблице ниже.

Полные результаты турнира

Победитель

Проигравший

Раунд

Способ победы

Манел Капе

Кёдзи Хоригучи

3-й раунд

Технический нокаут (ТКО)

Навахо Стерлинг

Ион Куцелаба

2-й раунд

Технический нокаут (ТКО)

Кристиан Родригес

Хайдар Амиль

1-й раунд

Удушение (Субмиссион)

Муртазали Магомедов

Мелсик Багдасарян

1-й раунд

Сабмишен (Субмиссион)

Винисиус Оливейра

Андре Фили

2-й раунд

Технический нокаут (ТКО)

Кевин Борхас

Андре Лима

3-й раунд

Единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)

Биас Мескита

Мелисса Маллинс

1-й раунд

Сабмишен (Субмиссион)

Митч Рапозо

Аллан Нассименто

3-й раунд

Решение судей по очкам

Гастон Боланьос

Майкл Асвелл

3-й раунд

Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)

Леван Чохели

Леон Шахбазян

1-й раунд

Технический нокаут (ТКО)

Луана Сантос

Карол Роза

3-й раунд

Решение по очкам (30-27, 30-27, 30-27)

Шейн Коллинз

Отар Танзилови

3-й раунд

Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)

Напоминание о следующем турнире

Поклонникам UFC не придется долго ждать следующих боев. Очередной UFC Фигхт Нигхт турнир запланирован на 27 июня этого года.

UFCЛас-ВегасСШАМанель КапеКёджи Хоригути
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кубок Ворлд Боксинг: двое боксеров из Узбекистана стали чемпионамиКубок Ворлд Боксинг: двое боксеров из Узбекистана стали чемпионамиСегодня, 11:27Трансфер близок: гранды Турции начали борьбу за ШомуродоваТрансфер близок: гранды Турции начали борьбу за ШомуродоваСегодня, 11:22Япония разгромила Тунис: интрига в группе нарастаетЯпония разгромила Тунис: интрига в группе нарастаетСегодня, 11:16Юрген Клопп объяснил причины неудач сборной ТурцииЮрген Клопп объяснил причины неудач сборной ТурцииСегодня, 10:53Далот: «Все знают, как Криштиану отвечает на критику»Далот: «Все знают, как Криштиану отвечает на критику»Сегодня, 10:42Вратарь Кюрасао обновил рекорд в истории чемпионатов мираВратарь Кюрасао обновил рекорд в истории чемпионатов мираСегодня, 10:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана