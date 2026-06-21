UFC Вегас 119: турнир в Лас-Вегасе завершился — результаты всех боев
В городе Лас-Вегас (США) завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 119. Ознакомиться со всеми результатами этого вечера боев, богатого на нокауты и неожиданные сабмишены, вы можете в специальной таблице ниже.
Полные результаты турнира
Победитель
Проигравший
Раунд
Способ победы
Манел Капе
Кёдзи Хоригучи
3-й раунд
Технический нокаут (ТКО)
Навахо Стерлинг
Ион Куцелаба
2-й раунд
Технический нокаут (ТКО)
Кристиан Родригес
Хайдар Амиль
1-й раунд
Удушение (Субмиссион)
Муртазали Магомедов
Мелсик Багдасарян
1-й раунд
Сабмишен (Субмиссион)
Винисиус Оливейра
Андре Фили
2-й раунд
Технический нокаут (ТКО)
Кевин Борхас
Андре Лима
3-й раунд
Единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28)
Биас Мескита
Мелисса Маллинс
1-й раунд
Сабмишен (Субмиссион)
Митч Рапозо
Аллан Нассименто
3-й раунд
Решение судей по очкам
Гастон Боланьос
Майкл Асвелл
3-й раунд
Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28)
Леван Чохели
Леон Шахбазян
1-й раунд
Технический нокаут (ТКО)
Луана Сантос
Карол Роза
3-й раунд
Решение по очкам (30-27, 30-27, 30-27)
Шейн Коллинз
Отар Танзилови
3-й раунд
Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27)
Напоминание о следующем турнире
Поклонникам UFC не придется долго ждать следующих боев. Очередной UFC Фигхт Нигхт турнир запланирован на 27 июня этого года.
…