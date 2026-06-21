Кюрасао установила исторический рекорд: первое очко на чемпионате мира

·48·Спорт
Кюрасао установила исторический рекорд: первое очко на чемпионате мира

Завершились матчи 2-го тура в группе «Э» на чемпионате мира. После победы Германии над Кот-д'Ивуаром (2:1), во втором матче группы встретились сборные Эквадора и Кюрасао. Поединок, прошедший на великолепном стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США), завершился боевой ничьей.

Кратко о матче

На протяжении игры сборная Эквадора во главе с Энером Валенсией и Мойсесом Кайседо оказывала сильное давление, однако защита Кюрасао и голкипер Элой Рум действовали уверенно и успешно отразили все атаки соперника.

Исторический результат:

Благодаря ничьей со счетом 0:0 сборная Кюрасао под руководством известного специалиста Дика Адвоката впервые в своей истории набрала очки на чемпионатах мира.

Положение в группе «Э» после 2-го тура

После матчей второго тура очки в квартете распределились следующим образом:

  1. Германия — 6 очков (досрочно в плей-офф)

  2. Кот-д'Ивуар — 3 очка

  3. Эквадор — 1 очко

  4. Кюрасао — 1 очко

В заключительном туре Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор — с Германией. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Составы команд и замены

Эквадор:

Эрнан Галиндес, Пьеро Инкапье, Вильян Пачо, Первис Эступиньян (71' Хосе Ангуло), Хорди Альсивар (46' Кевин Родригес), Оскар Вите, Алан Франко (83' Анхело Пресиадо), Мойсес Кайседо, Джон Ебоа (89' Хуан Кайседо), Энер Валенсия, Гонсало Плата.

Кюрасао:

Элой Рум, Йордан Обиспо, Шеннон Флоранус, Рошни Гари, Йосуа Бренет, Джайро Фонвилле (76' Квертен Эйма), Джуниньо Бакуна (75' Джервейн Горре), Леонардо Бакуна, Ливелай Коменсинья (84' Годфрид Роэмерато), Тахит Чонг (76' Ришайро Маргарита), Юрген Локадия (83' Шарлон Кастанейер).

Предупреждения (Желтые карточки):

Игра была довольно напряженной, и арбитр показал футболистам в общей сложности 6 желтых карточек:

  • Эквадор: Альсивар (38).

  • Кюрасао: Л. Бакуна (39), Дж. Бакуна (53), Коменсинья (56), Гари (75), Кастанейер (90+1).

КюрасаоГерманияКот-д'ИвуарЭквадорКанзас-Сити
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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