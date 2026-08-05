Мохамед Салах продолжит карьеру в составе Трабзонспора

·41·Спорт
Мохамед Салах продолжит карьеру в составе Трабзонспора

Завершив яркий этап карьеры в «Ливерпуле» и став свободным агентом, нападающий Мохамед Салах подписал двухлетний контракт с турецким клубом «Трабзонспор». По данным Goal.com, борьба за 34-летнего египтянина в летнее трансферное окно была очень напряжённой: он отклонил предложения клубов из Саудовской Аравии и выбрал турецкую Суперлигу. Об этом Goal.com сообщает .

В ходе трансферного окна на опытного вингера претендовали несколько турецких грандов. В частности, «Бешикташ» первоначально считался главным фаворитом, однако сделка сорвалась из-за финансовых ограничений и разногласий по зарплате. После этого руководство «Трабзонспора» перехватило инициативу и смогло убедить футболиста присоединиться к своему проекту.

Исторический финансовый контракт и визит в Турцию

«Трабзонспор» активно использовал социальные сети, чтобы информировать болельщиков. Согласно официальному заявлению, Мохамед Салах прибудет в Стамбул для завершения переговоров и прохождения медицинского обследования, а вечером того же дня отправится в Трабзон.

По данным турецких СМИ, «Трабзонспор» предложил за этот трансфер зарплату в размере 17 миллионов евро в год. Этот огромный финансовый пакет сделает Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым футболистом в истории турецкого футбола. Клуб намерен положить конец доминированию стамбульских команд и вновь завоевать чемпионский титул, как в 2022 году.

Знакомые лица и амбиции в новой команде

В составе «Трабзонспора» Мохамеда Салаха встретят несколько опытных футболистов, знакомых ему по Премьер-лиге и европейским турнирам. В частности, за команду выступают такие известные игроки, как вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана и бывший защитник «Атлетико Мадрид» Штефан Савич.

Руководство «Трабзонспора», завершившего прошлый сезон в Суперлиге на третьем месте и отставшего от чемпиона «Галатасарая» на восемь очков, рассчитывает добиться более высоких результатов в новом сезоне благодаря этим трансферам. Ожидается, что опыт Салаха значительно усилит атакующую линию команды.

Мохамед СалахТрабзонспорСуперлига ТурцииТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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