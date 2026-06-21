Уильям Салиба о поражении в Лиге чемпионов и шутках игроков ПСЖ

·46·Спорт
Уильям Салиба о поражении в Лиге чемпионов и шутках игроков ПСЖ

Защитник «Арсенала» Уильям Салиба откровенно рассказал о своих чувствах после болезненного поражения в финале Лиги чемпионов и об атмосфере в сборной Франции. Для игрока лондонского клуба, упустившего шанс в драматическом матче в Будапеште против «Пари Сен-Жермен», это поражение стало одним из самых тяжелых ударов в карьере. Однако, по словам футболиста, он уже успел оставить эту неудачу в прошлом. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно информации Goal.com, финальный поединок между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен» завершился победой парижан по пенальти со счетом 4:3. Это поражение разрушило мечты подопечных Микеля Артеты о первой победе в престижном еврокубке. 25-летний защитник Уильям Салиба отметил, что этот опыт подтолкнет команду стать еще сильнее в сезоне 2026-27.

Шутки в сборной и психологическое восстановление

Интересно, что в составе сборной Франции выступают пять футболистов «Пари Сен-Жермен». Салиба не скрыл, что когда он собирается за одним столом со своими партнерами по сборной, победившими в том самом финале, между ними не прекращаются шутки. По его словам, парижские футболисты часто подкалывают его, напоминая о результате финала.

«Мы иногда говорим об этом с пятью парижанами, подшучиваем друг над другом во время еды. Все это происходит в дружеском духе», — говорит бывший защитник «Марселя». Салиба отметил, что не принимает эти шутки близко к сердцу и сосредоточил все свое внимание на покорении новых вершин со сборной.

По объяснению Салибы, тот факт, что он сразу после окончания клубного сезона попал в распоряжение национальной команды, помог ему психологически восстановиться. Процесс подготовки к чемпионату мира проходит настолько интенсивно, что времени на раздумья о прошлых ошибках просто не осталось. Хотя первые три-четыре дня были тяжелыми, сейчас он полностью стремится к новым целям.

Дальнейшие планы сборной Франции

В настоящее время сборная Франции под руководством Дидье Дешама занимает второе место в группе «И». Матч против сборной Ирака, который состоится 22 июня, может решить вопрос с выходом французов в плей-офф. Если Франция одержит победу, а Норвегия также добьется успеха в своем матче, «трехцветные» досрочно обеспечат себе путевку в следующий этап.

Для болельщиков «Арсенала» психологическое состояние Салибы крайне важно, так как он является основной опорой линии обороны команды. Его уверенная игра на международной арене и способность быстро забыть о клубном поражении, несомненно, помогут лондонскому клубу выступить с еще большим рвением в следующем сезоне.

АрсеналУильям СалибаЛига чемпионовФранцияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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