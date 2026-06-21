Криштиану Роналду-младший отметил 16-летие: Джорджина Родригес устроила роскошный праздник

В семье легенды мирового футбола Криштиану Роналду большое торжество. Старший сын футболиста, Криштиану Роналду-младший, отметил свое 16-летие в кругу близких в особенном формате. Хотя отец в настоящее время участвует в важных матчах в составе сборной Португалии, члены семьи организовали для юного футболиста незабываемый день. Об этом сообщает Goal.com.

Праздничное мероприятие было организовано Джорджиной Родригес на высочайшем уровне. Вечер в саду дополнили вечеринка у бассейна и различные интересные игры. По сообщению Goal.com, для гостей были организованы соревнования по сумо и игровые станции в карнавальном стиле. Отдых у бассейна в жаркую погоду пришелся по душе всем собравшимся.

Одной из самых заметных деталей мероприятия стал праздничный стол. Джорджина представила гостям несколько видов паэльи — одного из лучших блюд средиземноморской кухни. Кроме того, вместо традиционного именинного торта была подготовлена огромная башня из пончиков. Этот необычный десерт был украшен голубыми надписями и серебристой цифрой «16».

Поздравления и эмоции членов семьи

Джорджина Родригес опубликовала трогательный пост в своих социальных сетях по случаю дня рождения сына. «Хотя твой рост почти достиг двух метров, ты всегда останешься для меня маленьким мальчиком. Желаю тебе любви, здоровья и успехов. Родители, брат и сестры тебя очень любят», — написала она.

Криштиану Роналду также не забыл поздравить сына. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» поделился в Instagram Сториес новым совместным фото с сыном и оставил краткий, но содержательный комментарий: «С днем рождения, сын! Отец тебя любит». В это время футболист находился в лагере сборной Португалии, готовясь к следующему матчу.

Особую атмосферу празднику придало выступление группы мариачи. Музыканты исполнили специальные песни для Криштиану-младшего. Юный футболист немного смутился от такого внимания, но сфотографировался с группой на память. На протяжении всего вечера все гости были в приподнятом настроении.

Несмотря на радость родителей, внимание футбольной семьи все равно было приковано к событиям на зеленом поле. День рождения совпал с матчем сборной Португалии против Демократической Республики Конго в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Младший Роналду и его друзья внимательно следили за игрой, однако ничья со счетом 1:1 немного повлияла на праздничное настроение.

В настоящее время Криштиану Роналду-младший, выступающий в академии «Аль-Наср», стремится стать достойным преемником своего отца. Его 16-летие рассматривается как важный шаг на пути к профессиональному футболу. Болельщики из Узбекистана также разделили радость звездной семьи в социальных сетях, оставляя позитивные комментарии.